Hezbollah phát tín hiệu sẵn sàng hướng tới thỏa thuận ngừng bắn mới với Israel

Lực lượng Hezbollah phát tín hiệu sẵn sàng hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn với Israel, song vẫn giữ thái độ thận trọng trước khả năng thực thi, trong bối cảnh Tel Aviv đang xem xét các lựa chọn đình chiến.

Phó Chủ tịch Hội đồng Chính trị của Hezbollah Mahmoud Qomati. Ảnh: Akhbaralyawm.

Phát biểu trên kênh Al Jadeed ngày 15/4, Phó Chủ tịch Hội đồng Chính trị của Hezbollah, ông Mahmoud Qomati, khẳng định lực lượng này ủng hộ các nỗ lực hướng tới ngừng bắn, nhưng nhấn mạnh nhóm này sẽ không chấp nhận lặp lại cơ chế từng áp dụng năm 2024, khi một bên tuân thủ còn phía Israel bị cáo buộc không thực hiện đầy đủ các cam kết.

Ông Qomati đồng thời khuyến cáo người dân không nên di chuyển tới khu vực miền Nam Lebanon trong thời điểm hiện tại do tình hình an ninh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Về phía Israel, chính phủ nước này cũng đang thảo luận khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn mới. Nội các An ninh Israel dự kiến sẽ xem xét phương án này trong thời gian tới, trong khi các cuộc đàm phán song song do Mỹ làm trung gian với sự tham gia của cả chính phủ Lebanon cũng đưa vấn đề đình chiến trở thành một trong những nội dung trọng tâm.

Trước đó, một thỏa thuận ngừng bắn từng được thiết lập tại Lebanon từ tháng 11/2024, song được đánh giá là mong manh khi vẫn ghi nhận các cuộc không kích gần như hàng ngày của Israel. Lệnh ngừng bắn này chính thức sụp đổ vào ngày 2/3 năm nay, sau khi Hezbollah phóng rocket về phía Israel nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Iran, kéo theo các đợt không kích quy mô lớn của Israel trên lãnh thổ Lebanon.

Theo cơ quan y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel từ ngày 2/3/2026 tới nay đã khiến ít nhất 2.089 người thiệt mạng. Ảnh: Global News.

Theo cơ quan y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel tới nay đã khiến ít nhất 2.089 người thiệt mạng, hơn 6.700 người bị thương và khoảng một triệu người phải rời bỏ nhà cửa, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong khu vực.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua