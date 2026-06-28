Israel, Hezbollah tuyên bố trái ngược về thỏa thuận giữa Israel, Lebanon và Mỹ

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah tiếp tục gia tăng sau khi các bên đưa ra những tuyên bố trái ngược liên quan đến khuôn khổ thỏa thuận giữa Israel, Lebanon và Mỹ nhằm giảm leo thang xung đột tại miền nam Lebanon.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Folkebladet

Phát biểu ngày 27/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi thỏa thuận là một “thành tựu mang tính lịch sử”, cho rằng văn kiện này có thể mở đường cho việc chấm dứt xung đột và tạo tiền đề hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Lebanon trong tương lai. Ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục duy trì các “vùng an ninh” cần thiết dọc biên giới phía bắc cho đến khi Hezbollah và các nhóm vũ trang khác bị giải giáp, đồng thời Lebanon không còn bị xem là mối đe dọa đối với Israel.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết ông và Thủ tướng Netanyahu đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị cho khả năng hiện diện lâu dài tại “vùng an ninh” ở miền nam Lebanon. Theo ông, Israel sẽ chỉ rút toàn bộ lực lượng khi Hezbollah bị giải giáp trên phạm vi cả nước Lebanon. Ông cũng cảnh báo Israel sẽ đáp trả mạnh nếu xuất hiện các cuộc tấn công nhằm cản trở việc thực thi thỏa thuận.

Theo phía Israel, khuôn khổ thỏa thuận do Mỹ làm trung gian quy định quân đội Israel sẽ rút khỏi hai khu vực trong “vùng an ninh” có chiều sâu khoảng 9,7 km ở miền nam Lebanon theo hình thức thí điểm. Sau khi Israel rút quân, quân đội Lebanon sẽ tiếp quản các khu vực này nhằm từng bước mở rộng quyền kiểm soát của chính phủ.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah tiếp tục gia tăng. Ảnh: France 24

Tuy nhiên, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ hoàn toàn thỏa thuận, cho rằng văn kiện này “không có giá trị” và cáo buộc Chính phủ Lebanon đã mắc “sai lầm nghiêm trọng” khi tham gia. Theo Hezbollah, thỏa thuận đã tạo cơ sở để hợp thức hóa sự hiện diện quân sự của Israel trên lãnh thổ Lebanon.

Trong khi đó, Chính phủ Liebanon nhiều lần khẳng định lập trường yêu cầu Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ nước này theo các thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh quân đội Lebanon sẽ tiếp quản các khu vực được bàn giao. Dù các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian vẫn đang được duy trì, những khác biệt sâu sắc giữa Israel, Hezbollah và các bên liên quan cho thấy quá trình thực thi thỏa thuận sẽ còn gặp nhiều trở ngại, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua