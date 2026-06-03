Nga đưa 5 công dân Anh vào danh sách cấm nhập cảnh, cáo buộc liên quan thông tin sai lệch

Ngày 2/6, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đưa 5 công dân Vương quốc Anh vào danh sách cấm nhập cảnh, với lý do liên quan đến các hoạt động mà Moskva cho là “thù địch” và việc lan truyền thông tin sai lệch về Nga.

Nga- Anh căng thẳng ngoại giao. Ảnh: Sputnik.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các lệnh trừng phạt được áp đặt nhằm đáp trả những phát ngôn mà Điện Kremlin coi là “khiêu khích”, cùng việc lan truyền “thông tin sai lệch” về Nga và hoạt động hỗ trợ quân sự của Anh dành cho Ukraine.

Những người mới bị đưa vào danh sách trừng phạt gồm các nhà báo, nhà phân tích và lãnh đạo doanh nghiệp Anh mà Moscow cáo buộc phát tán thông tin sai lệch về chính sách đối nội và đối ngoại của Nga, đồng thời kêu gọi gia tăng sức ép nhằm vào nước này.

Danh sách cũng bao gồm lãnh đạo các công ty Anh bị Nga cáo buộc tham gia tuyển dụng nhân sự cho các dự án tại Ukraine, vốn bị Moscow coi là hành động hỗ trợ chính quyền ở Kiev.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi London từ bỏ các hành động thù địch nhằm vào Moscow và chấm dứt hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Moscow đồng thời cảnh báo mọi nỗ lực tiếp theo của Anh nhằm gia tăng sức ép hoặc mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sẽ vấp phải phản ứng “kiên quyết”.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi London từ bỏ các hành động thù địch nhằm vào Moscow. Ảnh: AFP.

Nga cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh sách cấm nhập cảnh để đáp trả những gì nước này coi là các hành động “không thân thiện” từ phía Anh. Anh hiện chưa đưa ra phản ứng với động thái trên.

Những hạn chế mới nhất cho thấy quan hệ giữa London và Moscow vẫn vô cùng căng thẳng và ít có triển vọng cải thiện trong tương lai gần. Theo đánh giá của Moscow, London đang tích cực tìm cách cản trở các nỗ lực giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao và tập trung vào mục tiêu khiến Nga thất bại.

Nga cũng cáo buộc Anh đóng vai trò dẫn dắt nhiều sáng kiến nhằm cung cấp các loại vũ khí ngày càng hiện đại cho lực lượng Ukraine, đồng thời vận động thêm nguồn hỗ trợ tài chính và quân sự từ các đối tác nước ngoài dành cho Kiev.

Thanh Hằng