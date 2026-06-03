Đàm phán Israel - Liban tại Mỹ ghi nhận “tiến triển liên tục” về chính trị và an ninh

Ngày 3/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán do Washington làm trung gian giữa Israel và Liban đang đạt “tiến triển liên tục” trên cả phương diện chính trị và an ninh, trong bối cảnh các bên nỗ lực thu hẹp bất đồng kéo dài nhiều năm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott chia sẻ trên mạng xã hội X về tiến trình đàm phán giữa Israel – Liban tại Mỹ. Ảnh: X

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, vòng thảo luận hiện được tổ chức tại Washington D.C. và sẽ tiếp tục trong ngày 4/6. Phía Mỹ nhấn mạnh các bên đang duy trì đối thoại tích cực nhằm xử lý những vấn đề tồn đọng lâu dài, đồng thời hướng tới một khuôn khổ thỏa thuận toàn diện. Mục tiêu được nêu là vừa củng cố chủ quyền của Liban, vừa bảo đảm các yêu cầu an ninh của Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trên mạng xã hội rằng, tiến trình đàm phán đang được duy trì trên cả hai trụ cột chính trị và an ninh, trong nỗ lực “khắc phục các vấn đề tồn đọng kéo dài suốt hai thập kỷ”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng ngày cáo buộc Iran đang tìm cách cản trở các nỗ lực ngoại giao giữa Israel và Liban, làm gia tăng thách thức đối với tiến trình đàm phán do Washington bảo trợ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã gửi thư tới các thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết duy trì hiện diện quân sự và dân sự của Liên Hợp Quốc tại Liban sau khi nhiệm vụ của Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban (UNIFIL) kết thúc vào cuối năm nay.

Theo nội dung bức thư đề ngày 2/6, ông Guterres đã đưa ra ba phương án thay thế cho lực lượng UNIFIL hiện có khoảng 7.500 quân nhân. Ba phương án này trải dài từ mô hình “hiện diện nhẹ” với năng lực hạn chế, cho tới một lực lượng mạnh hơn với khả năng giám sát và hỗ trợ giảm leo thang xung đột trên thực địa. Quy mô nhân sự được đề xuất dao động từ khoảng 1.980 đến 5.525 quân nhân và nhân viên mặc quân phục.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: Reuters

Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, trong mọi kịch bản, việc duy trì một hình thức hiện diện quân sự quốc tế tại Liban vẫn được coi là cần thiết nhằm hỗ trợ ổn định tình hình an ninh, trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah tiếp tục diễn biến phức tạp.

Vân Bình