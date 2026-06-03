Trung Quốc lập danh mục kiểm soát 63 lĩnh vực công nghệ chiến lược

Một báo cáo nghiên cứu mới đây cho biết, Trung Quốc đã xây dựng danh mục gồm 63 lĩnh vực công nghệ chiến lược được xem là có thể thuộc diện kiểm soát xuất khẩu trong tương lai, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng.

Trung Quốc lập danh mục kiểm soát 63 lĩnh vực công nghệ chiến lược. Ảnh: Tư liệu.

Theo báo cáo, danh mục trên do các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc xây dựng nhằm xác định những công nghệ được đánh giá là nhạy cảm hoặc có lợi thế cạnh tranh cao. Các lĩnh vực được đề cập bao gồm chất bán dẫn tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học và chế biến đất hiếm.

Giới phân tích cho rằng, việc xây dựng danh mục này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong bảo vệ các công nghệ cốt lõi và duy trì lợi thế cạnh tranh trong những ngành công nghiệp chiến lược. Động thái trên cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ thời gian qua áp dụng nhiều biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với các loại chip tiên tiến, thiết bị sản xuất bán dẫn và một số công nghệ công nghệ cao liên quan đến Trung Quốc.

Người tham dự tương tác với một robot tại một hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc, ngày 19/4/2021. Ảnh: Xinhua

Theo các chuyên gia, nhiều lĩnh vực trong danh mục nêu trên đang giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu các biện pháp kiểm soát được áp dụng trong tương lai, không chỉ các doanh nghiệp Mỹ mà cả các công ty tại châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia cũng có thể chịu tác động.

Hiện chưa có thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng Trung Quốc về việc áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu mới đối với những lĩnh vực công nghệ này. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc chuẩn bị các cơ chế quản lý đối với công nghệ chiến lược cho thấy xu hướng gia tăng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ cao giữa các nền kinh tế lớn.

Các chuyên gia nhận định, cùng với các biện pháp kiểm soát công nghệ và xuất khẩu được nhiều quốc gia áp dụng trong thời gian gần đây, diễn biến này phản ánh tầm quan trọng ngày càng lớn của công nghệ đối với năng lực cạnh tranh kinh tế, công nghiệp và an ninh quốc gia.

Thanh Hằng