Trung Quốc và Anh thúc đẩy hợp tác chiến lược

Ngày 2/6, tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Anh Yvette Cooper đã chủ trì Đối thoại chiến lược Trung Quốc-Anh lần thứ 11. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác và thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lâu dài và nhất quán.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Anh Yvette Cooper. Ảnh: Xinhua.

Tại cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh các đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Anh Keir Starmer hồi đầu năm nay đã định hình hướng đi mới cho quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Anh khẳng định, các hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực đang từng bước quay trở lại quỹ đạo bình thường, đồng thời kêu gọi hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao để đạt được nhiều kết quả thực chất hơn.

Ông Vương Nghị cũng bày tỏ hy vọng nước Anh sẽ cung cấp một môi trường kinh doanh công bằng, không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp Trung Quốc, tạo bầu không khí thuận lợi cho sự phát triển của quan hệ song phương và làm sâu sắc thêm hợp tác.

Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho rằng việc lãnh đạo hai nước nhất trí xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lâu dài, ổn định rất quan trọng và phù hợp với lợi ích của cả hai bên.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội đàm với Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược Trung Quốc - Anh lần thứ 11 tại Bắc Kinh, ngày 2/6/2026. Ảnh: Xinhua.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay phức tạp, hai nước cần tăng cường đối thoại và hợp tác cùng nhau ứng phó các thách thức. Anh khẳng định mong muốn duy trì trao đổi cấp cao chặt chẽ với Trung Quốc, cơ chế đối thoại song phương và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và ứng phó biến đổi khí hậu.

London cũng bày tỏ sẵn sàng xử lý các khác biệt một cách xây dựng thông qua đối thoại thẳng thắn, qua đó thúc đẩy quan hệ Anh - Trung phát triển ổn định và lành mạnh.

Bên cạnh các nội dung hợp tác song phương, hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về tình hình Iran, cuộc xung đột tại Ukraine và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thanh Giang