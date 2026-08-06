Israel không kích miền Nam Lebanon sau ngày đàm phán đầu tiên tại Rome

Quân đội Israel vừa cho biết đã tiến hành các cuộc không kích có mục tiêu nhằm vào miền Nam Lebanon với lý do đáp trả hành động mà nước này cho là “vi phạm” của lực lượng Hezbollah, chỉ một ngày sau vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian kết thúc tại Rome (Italy) mà chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích có mục tiêu nhằm vào miền Nam Lebanon. Ảnh: AP

Theo quân đội Israel, trước khi mở chiến dịch không kích, lực lượng này đã phát cảnh báo sơ tán đối với người dân tại làng Mansouri, cách thị trấn Tibnin khoảng 25 km, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành các hoạt động nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại khu vực.

Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon cho biết một cuộc không kích của Israel nhằm vào thị trấn Tibnin đã khiến một người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Diễn biến trên xảy ra chỉ một ngày sau vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon do Mỹ bảo trợ tại Rome. Theo Reuters và một số nguồn ngoại giao phương Tây, cuộc gặp tập trung thảo luận các biện pháp triển khai thỏa thuận an ninh đạt được trước đó, bao gồm giảm căng thẳng dọc khu vực biên giới. Tuy nhiên, sau ngày làm việc đầu tiên 4/8, hai bên vẫn chưa thu hẹp được những khác biệt về các vấn đề cốt lõi.

Bộ Y tế Lebanon cho biết một cuộc không kích của Israel nhằm vào thị trấn Tibnin ngày 5/8 đã khiến một người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Ảnh: The Times of Israel.

Trước đó, ngày 26/6, Israel và Lebanon đã nhất trí một cơ chế an ninh do Mỹ làm trung gian nhằm giảm các hành động thù địch dọc biên giới. Tuy nhiên, Israel khẳng định sẽ tiếp tục duy trì một vùng đệm an ninh tại miền Nam Lebanon cho đến khi mối đe dọa từ Hezbollah được loại bỏ, trong khi phía Lebanon nhiều lần nhấn mạnh mọi lực lượng Israel phải rút khỏi lãnh thổ nước này theo các thỏa thuận ngừng bắn và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Theo giới quan sát, việc Israel nối lại các cuộc không kích ngay sau vòng đàm phán đầu tiên cho thấy tiến trình ngoại giao vẫn còn nhiều trở ngại. Những bất đồng về việc Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon, cơ chế bảo đảm an ninh dọc biên giới và vấn đề Hezbollah tiếp tục là các nội dung then chốt cần được giải quyết để hướng tới một thỏa thuận ổn định lâu dài. Đây cũng được xem là phép thử đối với các nỗ lực trung gian của Mỹ nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và ngăn xung đột leo thang trở lại.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, AP, The Times of Israel.