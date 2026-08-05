Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

UBND tỉnh Thanh Hóa và Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã xử phạt Công ty TNHH lốp CoFo Việt Nam (Khu công nghiệp Bỉm Sơn) tổng số tiền 190 triệu đồng do có các hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc cho 140 lao động là người nước ngoài; chậm đóng BHXH và chậm đóng, trốn đóng BHYT cho 145 đối tượng lao động khác.

Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp còn bị buộc đóng đủ số tiền BHXH, BHYT còn thiếu, nộp tiền lãi theo quy định và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 60 ngày.

Đối với Công ty TNHH Dệt kim Jasan Thanh Hóa (xã Yên Định), UBND tỉnh xử phạt 160 triệu đồng do trốn đóng BHXH và BHYT cho 32 lao động là người nước ngoài với nhiều lần vi phạm. Doanh nghiệp cũng bị buộc đóng đủ số tiền BHXH, nộp tiền lãi phát sinh, hoàn trả các khoản thiệt hại (nếu có) và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã xử phạt Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh số tiền 175 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm, gồm: giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ nội dung, chậm thanh toán quyền lợi cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng, không lập hồ sơ tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho 78 lao động đúng thời hạn và đóng BHYT không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia.

Ngoài ra, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần nội thất Kali 8,25 triệu đồng do chậm đóng và trốn đóng BHYT. Mặc dù doanh nghiệp đã tự nguyện khắc phục, nộp đủ số tiền còn thiếu trước khi ban hành quyết định xử phạt, nhưng vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải nộp tiền lãi phát sinh đối với các khoản chậm đóng, trốn đóng.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tăng cường kỷ cương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Tô Hà