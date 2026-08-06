Mỹ tiếp tục xúc tiến kế hoạch cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Mỹ vẫn đang xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ sự thận trọng với kế hoạch này.

Một trong những phương án đang được Mỹ xem xét là Ukraine sẽ sản xuất một số linh kiện của tên lửa Patriot, sau đó chuyển sang một quốc gia châu Âu để lắp ráp hoàn chỉnh Ảnh: Reuters.

Theo hãng tin Reuters, Washington vẫn tiếp tục các cuộc thảo luận về việc cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây công khai nghi ngờ khả năng triển khai kế hoạch này.

Một trong những phương án đang được xem xét là Ukraine sẽ sản xuất một số linh kiện của tên lửa Patriot, sau đó chuyển sang một quốc gia châu Âu, nhiều khả năng là Đức, để lắp ráp hoàn chỉnh. Một phiên bản Patriot đã được sản xuất tại Đức và phiên bản PAC-3 tiên tiến hơn cũng dự kiến sẽ được triển khai tại đây.

Ngày 5/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã trao đổi với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte về khả năng bổ sung thêm các tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không. Trước đó vài ngày, nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo kho dự trữ tên lửa Patriot của nước này đã cạn kiệt.

Tháng trước, trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa PAC-3. Tuy nhiên, sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng vào tuần trước, ông Trump cho biết Washington chưa đồng ý để Kiev tự chế tạo tên lửa Patriot và nhấn mạnh Mỹ cần “hết sức thận trọng” trước khi cho phép bất kỳ quốc gia nào sản xuất loại vũ khí này.

Tổng thống Donald Trump thận trọng với thỏa thuận liên quan đến tên lửa Patriot. Ảnh: Getty.

Theo các nguồn tin, đề xuất của Ukraine về việc tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot trước đây hầu như không được phía Mỹ xem xét do những lo ngại về an ninh từ giới quân sự và các doanh nghiệp quốc phòng.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ xác nhận Washington đang nghiên cứu nhiều phương án hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh mọi thỏa thuận đều phải bảo đảm an toàn cho công nghệ quốc phòng của Mỹ.

Hiện Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker đang trực tiếp thúc đẩy các cuộc đàm phán. Tháng trước, ông đã tới Kiev để trao đổi với giới chức Ukraine và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng về các phương án hợp tác.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters