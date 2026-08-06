Đức điều tra UAV gắn thuốc nổ xuất hiện tại sân bay Leipzig

Giới chức Đức đã mở cuộc điều tra chống khủng bố sau khi phát hiện một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ gần đường băng tại sân bay Leipzig/Halle, khiến hoạt động tại một trong những trung tâm vận tải hàng hóa lớn nhất châu Âu bị gián đoạn.

Một sĩ quan cảnh sát mặc trang phục bảo hộ đi cạnh một robot vô hiệu hóa chất nổ (EOD) tại sân bay Leipzig/Halle ở Schkeuditz, Đức, ngày 5/8/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau cuộc họp khẩn với lãnh đạo các cơ quan an ninh ngày 5/8, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết, việc một UAV mang chất nổ xuất hiện trong khuôn viên sân bay là “một kịch bản đe dọa mới”, cho thấy mức độ nguy hiểm của các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Ông nhấn mạnh mọi giả thuyết về nguồn gốc của thiết bị, chất nổ và đối tượng đứng sau vụ việc đều đang được điều tra.

Theo Reuters, chiếc UAV được phát hiện tại khu vực hàng hóa hạn chế gần đường băng phía Nam của sân bay Leipzig/Halle trong đêm 4/8. Sự cố buộc nhà chức trách tạm dừng một số hoạt động bay và chuyển hướng nhiều chuyến bay, trong đó có máy bay chở hàng của hãng DHL. Giới chức cho biết, không có hành khách hoặc nhân viên nào gặp nguy hiểm và phần lớn hoạt động tại sân bay đã được khôi phục vào sáng 5/8.

Các nhà điều tra cũng đang làm rõ vụ một máy bay chở hàng của DHL va phải một vật thể chưa xác định khi cất cánh từ Leipzig/Halle trước khi hạ cánh an toàn tại Hanover với hư hại nhẹ.

Sau khi các chuyên gia xác nhận UAV mang theo chất nổ, các công tố viên chống khủng bố đã tiếp quản cuộc điều tra. Đường băng phía Nam vẫn tạm thời đóng cửa để lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Đức mở cuộc điều tra chống khủng bố UAV mang chất nổ xuất hiện tại sân bay Leipzig. Ảnh: The Globe and Mail.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Đức tăng cường cảnh giác trước hàng loạt vụ UAV xâm nhập trái phép gần các sân bay, cơ sở quân sự, hạ tầng năng lượng và trung tâm hậu cần. Cảnh sát Liên bang Đức cho rằng, một số vụ việc trước đây có thể liên quan đến hoạt động gián điệp, song đến nay nhà chức trách chưa xác định được mối liên hệ giữa sự cố tại Leipzig/Halle với các vụ việc trước đó.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, CNA.