Israel không kích Lebanon, thỏa thuận ngừng có nguy cơ đổ vỡ

Ngày 9/12, Israel cho biết quân đội nước này đã tiến hành không kích nhằm vào các vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon, trong bối cảnh căng thẳng dâng cao và thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian tiếp tục chịu sức ép làm dấy lên lo ngại diễn biến mới này có thể làm suy yếu nỗ lực duy trì hòa bình mong manh dọc biên giới.

Israel tiến hành không các vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn Nhà nước Lebanon cho biết mục tiêu tấn công trong loạt cuộc không kích của quân đội Israel là ở khu vực Al-Tuffah, phía Nam Lebanon, cách biên giới Israel khoảng 40km. Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy, nhưng chưa có báo cáo về thương vong.

Về phần mình, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo không quân nước này đã tập kích một trung tâm huấn luyện cùng một số mục tiêu khác của Hezbollah ở khu vực phía Nam Lebanon. IDF tiếp tục cáo buộc Hezbollah đang tìm cách tái vũ trang, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực tháng 11/2024.

Thời gian qua, đặc biệt là sau khi lệnh ngừng bắn ở Gaza do Mỹ bảo trợ được triển khai đầu tháng 10, quân đội Israel đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng cả bộ binh và không quân vào Lebanon, nhắm mục tiêu là các cơ sở và thành viên Phong trào Hezbollah. Động thái leo thang của Israel khiến truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại nước này có thể mở lại cuộc chiến vào Lebanon để trấn áp Hezbollah.

Trong diễn biến liên quan đến tình hình nhân đạo tại Gaza, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết khoảng 9.300 trẻ em đã được đưa đi điều trị suy dinh dưỡng cấp tính tại Gaza sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 10 vừa qua. Theo UNICEF, số liệu thống kê này cho thấy dòng viện trợ vẫn chưa đủ. Nạn đói đã ảnh hưởng tới khoảng nửa triệu người, tương đương 1/4 dân số tại Gaza, trong đó trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi cuộc chiến kéo dài.

Theo UNICEF, mặc dù đã có thể đưa nhiều hàng viện trợ hơn vào Gaza kể từ khi có thỏa thuận ngừng bắn hôm 10-10, nhưng vẫn còn nhiều trở ngại như chậm trễ, từ chối hàng hóa tại các điểm qua lại, đóng cửa tuyến đường và thách thức an ninh. Trong khi đó, phía Israel vừa thông báo sẽ mở lại cửa khẩu Allenby để cho phép chuyển hàng viện trợ và hàng hóa từ Jordan sang Bờ Tây và Dải Gaza.

Thanh Giang

Nguồn: Al Jazeera, Anadolu Agency.