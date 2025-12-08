Israel: Giai đoạn mới của thỏa thuận Gaza chuẩn bị khởi động

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Jerusalem ngày 7/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas “sắp bắt đầu”, đồng thời xác nhận sẽ đến Mỹ trong tháng này để thảo luận trực tiếp với Tổng thống Donald Trump về lộ trình chấm dứt chiến sự và tương lai Gaza. Tuy vậy, những bất đồng sâu sắc giữa Israel và Đức về giải pháp hai nhà nước tiếp tục được bộc lộ rõ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (bên trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (bên phải). Ảnh: Timesofisrael

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết: “Chúng tôi dự kiến sẽ bước vào giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn rất sớm. Điều đó sẽ diễn ra ngay khi Hamas bàn giao phần thi thể cuối cùng của con tin bị giam giữ tại Gaza. Cuối tháng này, tôi sẽ gặp Tổng thống Donald Trump để bàn bạc các bước then chốt nhằm bảo đảm giai đoạn hai được thực hiện đầy đủ.”

Theo Thủ tướng Netanyahu, cuộc gặp với Tổng thống Trump sẽ tập trung vào việc “bảo đảm Hamas không chỉ tuân thủ lệnh ngừng bắn mà còn thực thi đầy đủ cam kết giải giáp vũ khí”, đồng thời làm rõ các phương án triển khai lực lượng an ninh đa quốc gia tại Gaza. Nhà lãnh đạo Israel cho rằng vẫn còn những vấn đề then chốt chưa được giải quyết, như thời điểm rút quân, thành phần lực lượng quốc tế và cơ chế quản trị Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp.

Máy móc hạng nặng hoạt động tại Beit Lahiya ở phía bắc Dải Gaza khi Hamas cho biết họ vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể các con tin đã chết, ngày 3 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Reuters

Kế hoạch của Mỹ, được công bố từ tháng 11, chia tiến trình ngừng chiến thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu bao gồm việc trao trả con tin Israel và tù nhân Palestine, trong khi Israel duy trì kiểm soát 53% Dải Gaza. Giai đoạn hai – mà cả Berlin và Washington đều thúc giục khởi động – dự kiến chứng kiến Israel rút thêm lực lượng, thành lập chính quyền chuyển tiếp tại Gaza, triển khai lực lượng an ninh đa quốc gia, giải giáp Hamas và khởi động tái thiết.

Tuy nhiên, theo các quan chức điều phối, tiến trình này hiện “giậm chân tại chỗ” và không có thời hạn cụ thể.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Friedrich Merz – người đang có chuyến công du đầu tiên tới Israel trên cương vị nguyên thủ quốc gia – khẳng định Berlin “muốn giai đoạn hai bắt đầu ngay lập tức”, đồng thời tuyên bố Đức sẵn sàng hỗ trợ tái thiết Gaza sau khi có sự rõ ràng từ cuộc gặp giữa ông Netanyahu và tổng thống Trump. Ông Merz cũng nhấn mạnh Israel “có quyền tự vệ” nhưng phải chịu trách nhiệm theo luật pháp quốc tế, thừa nhận chiến sự Gaza đã đẩy Đức vào “nhiều tình thế tiến thoái lưỡng nan”.

Hai nhà lãnh đạo bộc lộ khác biệt rõ rệt về giải pháp hai nhà nước. Ông Merz nói rằng, “một Nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Israel là con đường khả thi nhất để đạt hòa bình lâu dài”, đồng thời cảnh báo Israel không nên có bất kỳ hành động chính trị hay pháp lý nào bị coi là “sáp nhập” Bờ Tây. Ngược lại, ông Netanyahu bác bỏ dứt khoát giải pháp này, và rằng toàn bộ khu vực từ sông Jordan đến Địa Trung Hải “phải nằm dưới quyền kiểm soát an ninh của Israel”. Ông khẳng định điều này “không phải là sáp nhập”, mà là nhu cầu an ninh thiết yếu, còn các sắp xếp chính trị “chỉ có thể bàn tới trong tương lai xa”.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews, CNA