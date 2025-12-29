Lãnh đạo Hezbollah: Mỹ và Israel là những yếu tố bên ngoài quan trọng gây bất ổn cho Lebanon

Ngày 28/12, lãnh đạo Hezbollah ở Lebanon, ông Naim Qassem, trong bài phát biểu truyền hình cho rằng, Mỹ và Israel là những yếu tố bên ngoài quan trọng gây ra tình trạng bất ổn hiện nay về chính trị, kinh tế và an ninh của Lebanon.

Tổng thư ký Hezbollah, Naim Qassem, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh NBC. Ảnh: NBC.

Theo ông Qassem, trong thời gian dài, Mỹ đã can thiệp vào công việc nội bộ của Lebanon thông qua các biện pháp như trừng phạt và gây sức ép chính trị. Trong khi đó, Israel, kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với phía Lebanon vào tháng 11/2024, vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Lebanon.

Ông Qassem nhấn mạnh Israel cần thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn; và phía Lebanon không nên đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào thêm trước khi quân đội Israel rút hoàn toàn, chấm dứt mọi hoạt động quân sự, trả tự do cho những người bị giam giữ và cho phép khởi động công tác tái thiết.

Ông Qassem bày tỏ sự phản đối việc giải giáp vũ khí của Hezbollah, cho rằng điều này sẽ làm gia tăng chia rẽ nội bộ tại Lebanon. Ảnh: Getty Images.

Ông Qassem cũng bày tỏ sự phản đối việc giải giáp vũ khí của Hezbollah, cho rằng điều này sẽ làm gia tăng chia rẽ nội bộ tại Lebanon, làm suy yếu năng lực quân sự của nước này, tạo điều kiện để Israel tiếp tục chiếm đóng một số khu vực của Lebanon và tiến hành các cuộc tấn công trong bối cảnh thiếu vắng sự kháng cự.

Israel và Lebanon hiện không có quan hệ ngoại giao. Kể từ khi bùng phát vòng xung đột mới giữa Hamas và Israel vào tháng 10/2023, Lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền Bắc Israel, nhằm ủng hộ Hamas. Quân đội Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào các mục tiêu ở miền Nam Lebanon. Tháng 11/2024, Israel và Hezbollah đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, sau đó, quân đội Israel vẫn thường xuyên tiến hành không kích vào miền Nam Lebanon và các khu vực khác, với lý do Hezbollah “vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.

Mặc dù chính phủ Lebanon tuyên bố sắp hoàn thành nhiệm vụ giải giáp Hezbollah trước thời hạn cuối năm nay, nhóm này vẫn phản đối các lời kêu gọi hạ vũ khí.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.