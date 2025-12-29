Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Lãnh đạo Hezbollah: Mỹ và Israel là những yếu tố bên ngoài quan trọng gây bất ổn cho Lebanon

Thanh Vân
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/12, lãnh đạo Hezbollah ở Lebanon, ông Naim Qassem, trong bài phát biểu truyền hình cho rằng, Mỹ và Israel là những yếu tố bên ngoài quan trọng gây ra tình trạng bất ổn hiện nay về chính trị, kinh tế và an ninh của Lebanon.

Lãnh đạo Hezbollah: Mỹ và Israel là những yếu tố bên ngoài quan trọng gây bất ổn cho Lebanon

Ngày 28/12, lãnh đạo Hezbollah ở Lebanon, ông Naim Qassem, trong bài phát biểu truyền hình cho rằng, Mỹ và Israel là những yếu tố bên ngoài quan trọng gây ra tình trạng bất ổn hiện nay về chính trị, kinh tế và an ninh của Lebanon.

Tin liên quan:

Lãnh đạo Hezbollah: Mỹ và Israel là những yếu tố bên ngoài quan trọng gây bất ổn cho Lebanon

Tổng thư ký Hezbollah, Naim Qassem, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh NBC. Ảnh: NBC.

Theo ông Qassem, trong thời gian dài, Mỹ đã can thiệp vào công việc nội bộ của Lebanon thông qua các biện pháp như trừng phạt và gây sức ép chính trị. Trong khi đó, Israel, kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với phía Lebanon vào tháng 11/2024, vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Lebanon.

Ông Qassem nhấn mạnh Israel cần thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn; và phía Lebanon không nên đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào thêm trước khi quân đội Israel rút hoàn toàn, chấm dứt mọi hoạt động quân sự, trả tự do cho những người bị giam giữ và cho phép khởi động công tác tái thiết.

Lãnh đạo Hezbollah: Mỹ và Israel là những yếu tố bên ngoài quan trọng gây bất ổn cho Lebanon

Ông Qassem bày tỏ sự phản đối việc giải giáp vũ khí của Hezbollah, cho rằng điều này sẽ làm gia tăng chia rẽ nội bộ tại Lebanon. Ảnh: Getty Images.

Ông Qassem cũng bày tỏ sự phản đối việc giải giáp vũ khí của Hezbollah, cho rằng điều này sẽ làm gia tăng chia rẽ nội bộ tại Lebanon, làm suy yếu năng lực quân sự của nước này, tạo điều kiện để Israel tiếp tục chiếm đóng một số khu vực của Lebanon và tiến hành các cuộc tấn công trong bối cảnh thiếu vắng sự kháng cự.

Israel và Lebanon hiện không có quan hệ ngoại giao. Kể từ khi bùng phát vòng xung đột mới giữa Hamas và Israel vào tháng 10/2023, Lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền Bắc Israel, nhằm ủng hộ Hamas. Quân đội Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào các mục tiêu ở miền Nam Lebanon. Tháng 11/2024, Israel và Hezbollah đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, sau đó, quân đội Israel vẫn thường xuyên tiến hành không kích vào miền Nam Lebanon và các khu vực khác, với lý do Hezbollah “vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.

Mặc dù chính phủ Lebanon tuyên bố sắp hoàn thành nhiệm vụ giải giáp Hezbollah trước thời hạn cuối năm nay, nhóm này vẫn phản đối các lời kêu gọi hạ vũ khí.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.

Từ khóa:

#Hezbollah #Quân đội Israel #Lãnh đạo #quan trọng #thỏa thuận ngừng bắn #Chính trị #Quan hệ ngoại giao #An ninh #Quân sự #Kinh tế

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Triều Tiên ra mắt hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới

Triều Tiên ra mắt hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 30/12 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát một cơ sở sản xuất vũ khí, nơi chế tạo các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cỡ lớn 600 mm với thiết kế bệ phóng mới. Ông Kim khẳng định đây sẽ là vũ khí...
Nga đặt mục tiêu tuyển 261.000 quân năm 2026

Nga đặt mục tiêu tuyển 261.000 quân năm 2026

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nga đã hoàn thành đợt tuyển quân nghĩa vụ mùa thu năm 2025 với tổng cộng 135.000 người nhập ngũ, trong khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh đặt mục tiêu tuyển quân 261.000 người cho năm 2026.
Mỹ tấn công cơ sở bốc xếp tàu chở ma túy ở Venezuela, đánh dấu cuộc tấn công trên bộ đầu tiên

Mỹ tấn công cơ sở bốc xếp tàu chở ma túy ở Venezuela, đánh dấu cuộc tấn công trên bộ đầu tiên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào khu vực cầu cảng tại Venezuela, nơi bị cáo buộc được sử dụng để bốc xếp ma túy lên các tàu thuyền. Nếu được xác nhận, đây sẽ là hoạt động trên bộ đầu tiên của Mỹ bên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh