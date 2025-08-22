Israel sẽ chiếm Gaza ngay cả khi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn

IDF tiếp tục tấn công thành phố Gaza bất chấp sự chỉ trích của quốc tế.

Binh lính Israel gần biên giới với Dải Gaza. Ảnh: Getty Images.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ chiếm toàn bộ Dải Gaza ngay cả khi Hamas đồng ý với thỏa thuận con tin.

Nhà lãnh đạo Israel đưa ra phát biểu này sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố giai đoạn đầu tiên của chiến dịch chiếm thành phố Gaza ở phía bắc vùng đất đông dân Palestine, nơi được mô tả là thành trì của Hamas.

Phát biểu với Sky News Australia, ông Netanyahu nhấn mạnh mục tiêu trục xuất Hamas vẫn không thay đổi. “Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ làm điều đó”, ông nói.

Ông trích dẫn sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã tuyên bố hồi đầu tháng rằng Hamas “không thể ở lại” Gaza. “Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã nói đúng, ông ấy nói Hamas phải biến mất khỏi Gaza”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel lập luận chiến tranh “có thể kết thúc ngay hôm nay” nếu Hamas đồng ý thả các con tin còn lại, giải giáp và “phi quân sự hóa Gaza”. Ông cho rằng những lời chỉ trích quốc tế là “làn sóng bài Do Thái”.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã tái kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, cảnh báo cuộc tấn công của Israel sẽ dẫn đến “cái chết và sự tàn phá hàng loạt”. Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức nhân đạo khác đã kêu gọi Israel dừng chiến dịch này vì số người Palestine thiệt mạng chính thức ở Gaza kể từ tháng 10/2023 đã vượt quá 62.000 người.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng đã thúc đẩy một số quốc gia cân nhắc việc chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

TD (theo RT)