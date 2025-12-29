Nga phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b mang số lượng vệ tinh kỷ lục

Chiều 28/12, theo giờ địa phương, Nga đã phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ Vostochny, mang theo tầng đẩy Fregat cùng tổng cộng 52 vệ tinh, trong đó có hai vệ tinh quan sát Trái đất Aist-2T và 50 vệ tinh cỡ nhỏ.

Tên lửa Soyuz-2.1b. Ảnh: Tass

Tên lửa Soyuz-2.1b được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny vào lúc 16h18 theo giờ Moscow (13h18 GMT). Dự kiến mất khoảng một giờ để tầng đẩy đưa hai vệ tinh Aist-2T số 1 và số 2 vào quỹ đạo. Sau đó, 50 vệ tinh đi kèm sẽ lần lượt được đưa vào các quỹ đạo đã định.

Các vệ tinh quan sát Trái đất Aist-2T được thiết kế để chụp ảnh bề mặt hành tinh và thu nhận ảnh lập thể nhằm xây dựng mô hình địa hình số. Ngoài ra, các vệ tinh này còn phục vụ giám sát các tình huống khẩn cấp, bao gồm cháy rừng, lũ lụt và hoạt động núi lửa. Hai vệ tinh Aist-2T số 1 và số 2 sẽ phối hợp hoạt động để nâng cao độ chính xác dữ liệu và cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết hơn về các khu vực được nghiên cứu. Thời gian khai thác hoạt động dự kiến của mỗi vệ tinh là ít nhất 5 năm.

Những vệ tinh này có tuổi thọ hoạt động dài hơn và tốc độ truyền dữ liệu cao hơn thế hệ trước. Điều đặc biệt của đợt phóng vệ tinh này là cùng với các vệ tinh Aist-2T, nhiều vệ tinh sinh viên nhỏ ở định dạng CubeSat cũng được phóng lên quỹ đạo theo chương trình UniverSat.

Vụ phóng hiện tại là lần thứ 5 trong lịch sử của chương trình hợp tác giữa Roskosmos và một số trường đại học của Nga từ năm 2019. Nhiệm vụ của các vệ tinh này không chỉ mang tính học tập mà còn có ý nghĩa khoa học ứng dụng. Ngoài vệ tinh, nhiều thiết bị tiên tiến do các trường đại học Nga phát triển cũng được phóng vào không gian, như hệ thống đẩy hiện đại, bộ thu nhận dạng tàu và theo dõi máy bay tự động, hay thiết bị truyền và nhận tín hiệu.

Đáng chú ý, trong số 50 vệ tinh được Nga đưa vào không gian lần này có 3 vệ tinh quan sát do Iran chế tạo. Truyền hình nhà nước Iran khẳng định đây là một bước tiến mới cho chương trình không gian của Tehran bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tên lửa do Iran chế tạo. Ảnh: X.com

Theo hãng tin IRNA, những vệ tinh này được sử dụng cho mục đích “quan sát” và được “khu vực tư nhân” chế tạo. Cũng theo IRNA, Paya là vệ tinh chụp ảnh hiện đại nhất do Iran tự sản xuất, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện độ phân giải hình ảnh. Vệ tinh này sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên nước, giám sát môi trường và lập bản đồ.

Lê Hà.

Nguồn: Tass.