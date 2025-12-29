Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Israel, Hy Lạp và Síp tăng cường hợp tác quốc phòng giữa bối cảnh căng thẳng Đông Địa Trung Hải

Bích Hồng
(Baothanhhoa.vn) - Israel, Hy Lạp và Síp vừa ký kế hoạch hợp tác quân sự ba bên cho năm 2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phối hợp an ninh tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Thông tin này được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, cho biết thỏa thuận cũng bao gồm các kế hoạch song phương giữa IDF với Lực lượng vũ trang Hy Lạp và Vệ binh Quốc gia Síp, tập trung vào diễn tập chung, huấn luyện, thành lập nhóm công tác đa lĩnh vực và đối thoại chiến lược nhằm tăng cường hợp tác và ổn định khu vực.

Israel, Hy Lạp và Síp vừa ký kế hoạch hợp tác quân sự ba bên cho năm 2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phối hợp an ninh tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Thông tin này được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, cho biết thỏa thuận cũng bao gồm các kế hoạch song phương giữa IDF với Lực lượng vũ trang Hy Lạp và Vệ binh Quốc gia Síp, tập trung vào diễn tập chung, huấn luyện, thành lập nhóm công tác đa lĩnh vực và đối thoại chiến lược nhằm tăng cường hợp tác và ổn định khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa), Tổng thống Síp Nikos Christodoulides (trái) và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tổ chức họp báo chung sau cuộc gặp ba bên tại khách sạn Citadel of David ở Jerusalem vào ngày 22 tháng 12. Ảnh: AP

Thỏa thuận được ký tại Síp, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Síp Nikos Christodoulides tại Jerusalem trong Hội nghị thượng đỉnh ba bên lần thứ 10. Tại đây, các lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược của quan hệ ba bên, nhấn mạnh khả năng phối hợp đối phó với các thách thức an ninh chung, đặc biệt trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng ảnh hưởng khu vực.

Tổng thống Síp Nikos Christodoulides khẳng định: “Quan hệ đối tác giữa Síp, Hy Lạp và Israel có tầm quan trọng chiến lược không chỉ với ba nước mà còn với toàn bộ khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trong tinh thần tin tưởng và hợp tác để củng cố ổn định, an ninh và thịnh vượng tại Đông Địa Trung Hải.”

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nhấn mạnh, khu vực đang trải qua thay đổi địa chính trị sâu sắc, tạo cả rủi ro lẫn cơ hội để hình thành cơ chế an ninh bền vững, đồng thời tái khẳng định quan hệ đối tác ba bên đã chứng minh tính ổn định và khả năng thích ứng trước biến động.

Bối cảnh hợp tác ba bên diễn ra khi Israel tiếp tục đối mặt các thách thức an ninh từ xung đột Gaza, mối đe dọa từ Hezbollah tại Lebanon, cũng như các chương trình vũ khí Iran. Đồng thời, các nước Síp và Hy Lạp đều kêu gọi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza sau các vụ tấn công của Hamas từ tháng 10/2023.

Theo một số phương tiện truyền thông địa phương, lực lượng được huy động cho các hoạt động phối hợp ba bên có thể khoảng 2.500 quân nhân, nhằm ứng phó các tình huống khẩn cấp trong khu vực. Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực từ năm 2026, đồng thời mở đường cho cuộc gặp giữa Thủ tướng Hy Lạp và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đầu năm 2026 để thảo luận các vấn đề an ninh và hợp tác khu vực.

Bích Hồng

Nguồn: Newsweek

