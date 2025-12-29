27 tuần căng thẳng với Mỹ và lời khẳng định đanh thép của Tổng thống Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro khẳng định vào ngày 28/12 rằng, Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) đã “tôi luyện” được mức độ sẵn sàng chiến đấu cao và sẵn sàng đập tan mọi âm mưu đe dọa chủ quyền sau 27 tuần liên tiếp đối mặt với các mối đe dọa từ Mỹ. Phát biểu trên được tổng thống Venezuella Nicolas Maduro đưa ra trong buổi lễ tổng kết năm 2025 của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB).

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trên đường tới dự lễ tổng kết năm 2025 của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB). Ảnh: Con El Mazo Dando

Trong không khí trang nghiêm tại Học viện Quân sự bang La Guaira, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã chủ trì buổi lễ vinh danh và tổng kết hoạt động quốc phòng năm 2025. Tại đây, nhà lãnh đạo Venezuela đã đưa ra những tuyên bố đanh thép về năng lực tác chiến của quân đội quốc gia trước những áp lực quân sự gia tăng từ Washington.

Theo Tổng thống Maduro, năm 2025 là một năm đầy thử thách nhưng cũng chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của FANB. Đặc biệt, trong 27 tuần liên tiếp vừa qua, quân đội Venezuela đã phải duy trì trạng thái cảnh giác cao độ khi đối mặt với các hoạt động quân sự của Mỹ tại vùng biển Caribbean.

Ông Maduro ám chỉ đến việc Mỹ triển khai hạm đội hải quân trong chiến dịch “Southern Spear” (Ngọn giáo miền Nam) và các vụ bắt giữ tàu chở dầu của Venezuela trong tháng 12.

Ông Maduro nói: "Chúng ta đã trải qua 27 tuần đối mặt trực diện với những lời đe dọa và hành vi phong tỏa. Nhưng thay vì suy yếu, FANB đã củng cố vai trò là một đội quân thống nhất, thực hiện sứ mệnh giải phóng của thế kỷ 21."

Nhấn mạnh vào sức mạnh nội tại, Tổng thống Venezuela cho biết chìa khóa giúp đất nước duy trì ổn định chính là mô hình “Hợp nhất Dân - Quân - Cảnh” (Popular-Military-Police fusion). Ông tuyên bố rằng, quân đội không chỉ là lực lượng cầm súng mà còn là xương sống của sự ổn định chính trị và xã hội.

Trong bài phát biểu, ông cũng gửi lời khen ngợi đến hơn 4,5 triệu dân quân tự vệ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chính quy để bảo vệ từng tấc đất và vùng biển của Tổ quốc. Ông khẳng định: "Venezuela không muốn chiến tranh, nhưng chúng ta đã sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất để bảo vệ nền độc lập dân tộc."

Sự kiện tại La Guaira không chỉ là buổi lễ tổng kết mà còn là dịp để chính quyền Maduro phô diễn sức mạnh của các đơn vị sĩ quan trẻ.

Các chuyên gia quốc tế nhận định, tuyên bố của ông Maduro vào thời điểm cuối năm 2025 là một thông điệp gửi tới Nhà Trắng rằng chính sách gây áp lực tối đa, bao vây kinh tế và quân sự nghiêm trọng của Mỹ vẫn chưa thể làm lung lay sự trung thành của quân đội Venezuela.

Hiện tại, Venezuela vẫn đang duy trì các đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển và tăng cường tuần tra tại các khu vực nhạy cảm trên biển Caribbean để đối trọng với sự hiện diện của hải quân Mỹ, báo hiệu một năm 2026 tiếp tục đầy cam go trong quan hệ giữa hai nước

Nhật Lệ

Nguồn: Telesur, Con El Mazo Dando