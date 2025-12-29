Người Việt ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng trong phát triển đất nước

Việc Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tạo ra các diễn đàn để người dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, được tham gia đóng góp ý kiến vào các công việc quan trọng của đất nước là chủ trương đúng đắn thể hiện rõ tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe ý kiến từ thực tiễn và phát huy trí tuệ của toàn dân tộc.

Bà Phạm Thị Minh Hường trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đây là ý kiến chung của các doanh nhân, trí thức Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Lào trong các cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Vientiane trước thềm Năm mới 2026 với rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.

Là một doanh nhân đang đầu tư, kinh doanh tại Lào, bà Phạm Thị Minh Hường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng việc lấy ý kiến rộng rãi không chỉ giúp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước sát với thực tiễn hơn, mà còn tạo điều kiện để kiều bào được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Điều này cũng phản ánh rõ chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đối với bà Phạm Thị Minh Hường, sự quan tâm, lắng nghe đó tạo thêm niềm tin, động lực cho những người con Việt Nam để tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng quê hương. Bà khẳng định luôn sẵn sàng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với trách nhiệm của một doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, bà Phạm Thị Minh Hường mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước bằng những việc làm thiết thực và lâu dài. Cá nhân bà cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang không ngừng nỗ lực đầu tư, kinh doanh hiệu quả, tuân thủ nghiêm túc pháp luật của nước sở tại, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam uy tín, chuyên nghiệp, qua đó góp phần quảng bá thương hiệu và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực.

Bên cạnh đó, bà cũng tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, ủng hộ người dân vùng thiên tai lũ lụt, xây dựng cơ sở hạ tầng... nhằm phát triển kinh tế xã hội của Lào; đồng thời tích cực hưởng ứng, tham gia mạnh mẽ và vận động các hoạt động của cộng đồng người Việt hướng về quê hương, Tổ quốc, nhất là khi đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt...

Với tình cảm và trách nhiệm của một người con xa quê, bà Phạm Thị Minh Hường tin rằng mỗi đóng góp chân thành của mình cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Lào không chỉ góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới mà còn vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đồng tình với những chia sẻ của bà Phạm Thị Minh Hường, cô Nguyễn Thị Lan Chi, Phó hiệu trưởng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Vientiane, cũng hoan nghênh việc Đảng và Nhà nước Việt Nam ngày càng chú trọng mở rộng các diễn đàn để người dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, được tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề lớn của đất nước. Theo cô, chủ trương đó không chỉ thể hiện sinh động của tinh thần dân chủ, mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược, biết trân trọng và phát huy trí tuệ tập thể của toàn dân tộc, dù ở trong hay ngoài nước.

Cô Nguyễn Thị Lan Chi bày tỏ điều này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc bởi nó khẳng định rằng dù sinh sống xa Tổ quốc, cô và những người đồng hương Việt Nam vẫn luôn được quan tâm, ghi nhận và tạo điều kiện để tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Chính sách đó thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước: cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng cả về trí tuệ, kinh nghiệm và văn hóa.

Với tình cảm của một người con xa quê, cô Nguyễn Thị Lan Chi luôn tin rằng mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, nếu xuất phát từ tâm huyết và trách nhiệm, đều sẽ góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập và giàu bản sắc trong tương lai. Cô ý thức rõ trách nhiệm của mình tại Trường song ngữ Việt-Lào Nguyễn Du, không chỉ quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục của nhà trường, mà còn trong việc góp phần vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Thông qua các hoạt động chính khóa và ngoại khóa như, ngày sinh nhật Bác, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ tết của hai nước, nhà trường đã giới thiệu, quảng bá văn hóa, con người và đất nước Việt Nam và Lào một cách sinh động, thiết thực, nhằm giúp các em học sinh thêm hiểu, thêm yêu quê hương, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam tới bạn bè Lào và quốc tế./.

Theo TTXVN