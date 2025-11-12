Israel bác tin đạt thỏa thuận trục xuất các tay súng Hamas khỏi Gaza

Ngày 11/11, The Times of Israel dẫn lời một quan chức cấp cao Israel khẳng định, nước này “chưa có giải pháp thống nhất” cho tình trạng khoảng 100–200 tay súng Hamas vẫn cố thủ trong các đường hầm ở Rafah, gần ranh giới Israel.

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Times of Israel.

Theo đó, Israel từng đề xuất cho phép các tay súng Hamas rời đường hầm nếu họ hạ vũ khí và cam kết từ bỏ khủng bố, phù hợp với chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner đã gây sức ép buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấp thuận cho họ rút lui an toàn sang phía tây Gaza, song Israel bác bỏ đề xuất này.

Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ, Tel Aviv và Washington đã đạt thỏa thuận trục xuất nhóm tay súng Hamas sang nước thứ ba, song chưa quốc gia nào đồng ý tiếp nhận. Giới chức Israel phủ nhận hoàn toàn thông tin này, khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thông qua.

Giải giáp vũ khí Hamas là một trong những nội dung quan trọng trong sáng kiến kết thúc chiến tranh Gaza gồm 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cuối tháng 9. Theo sáng kiến này, Israel và Hamas đã nhất trí và thực thi thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1 tại Gaza từ ngày 10/10 vừa qua. Giai đoạn 2 của thỏa thuận tập trung vào vấn đề rút hết quân đội Israel ra khỏi Gaza và giải giáp vũ khí của Hamas. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các bên vẫn chưa thể đàm phán về triển khai giai đoạn 2 của thỏa thuận. Theo truyền thông khu vực, phía Israel liên tục từ chối bắt đầu đàm phán về giai đoạn 2 của thỏa thuận, với lý do Hamas chưa hoàn trả đủ thi thể con tin đã chết cho Israel theo cam kết.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Ai Cập. Ảnh: Reuters.

Liên quan vấn đề Gaza, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/11 cho biết, Ngoại trưởng Hakan Fidan và người đồng cấp Ai Cập Badr Abdelatty sẽ gặp nhau tại Ankara ngày 12/11 để thảo luận về việc củng cố lệnh ngừng bắn và các nỗ lực tái thiết Gaza hậu chiến. Hai bên sẽ thảo luận các bước tiếp theo trong thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, đồng thời bàn về sự phối hợp quốc tế trong công tác viện trợ và khôi phục cơ sở hạ tầng dân sinh tại vùng lãnh thổ này.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Times of Israel.