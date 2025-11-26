Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar thảo luận giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Ngày 25/11, một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lãnh đạo cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp người đồng cấp Ai Cập và ngoại trưởng Qatar tại Cairo để thảo luận về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh Israel và Hamas liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm cam kết.

Những tòa nhà đổ nát sau các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas ở Gaza. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc gặp, các bên đã trao đổi về việc hợp tác với Washington nhằm bảo đảm triển khai thành công giai đoạn 2 của thỏa thuận, đồng thời thảo luận về việc vượt qua trở ngại và hạn chế các vi phạm nhằm duy trì hiệu lực của thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc gặp diễn ra hai ngày sau khi phái đoàn cấp cao của phong trào Hamas hội đàm với Giám đốc tình báo Ai Cập Hassan Rashad về kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận. Giai đoạn này được cho là sẽ bao gồm việc giải giáp Hamas, thành lập chính quyền chuyển tiếp và triển khai lực lượng ổn định quốc tế gồm quân đội nước ngoài tới Dải Gaza. Tuy nhiên, tình hình thực tế tại Gaza vẫn căng thẳng khi Israel và Hamas tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm cam kết. Bộ Y tế Gaza cho biết, kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, hơn 300 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel. Trước tình hình này, các nhà hòa giải khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với Trung tâm điều phối dân-quân (CMOC) do Mỹ và các đồng minh thành lập ở miền Nam Israel, nhằm giám sát việc thực thi thỏa thuận và duy trì ổn định tại khu vực.

Trong một diễn biến khác liên quan, Phong trào Hồi giáo Hamas cho biết đã trao trả thi thể một con tin người Israel vào chiều ngày 25-11 (giờ địa phương), theo thoả thuận của lệnh ngừng bắn mong manh đạt được vào tháng 10, vốn vẫn được duy trì bất chấp các cuộc không kích của Israel vào Gaza, gây nhiều thương vong cho người Palestine.

Israel đã nhiều lần cáo buộc Hamas trì hoãn và đe dọa sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự hoặc ngừng viện trợ nhân đạo nếu tất cả các thi thể không được trao trả. Trong một tuyên bố ngày 25-11, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo sự chậm trễ này đồng nghĩa với việc vi phạm lệnh ngừng bắn. Israel đã trao trả thi thể của 330 người Palestine về Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Jerusalem Post.