Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Iran và Nga chính thức bắt đầu thực thi Hiệp ước Đối tác Chiến lược

(Baothanhhoa.vn) - Iran và Nga đã chính thức khởi động việc thực thi Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện có thời hạn 20 năm, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc củng cố quan hệ song phương.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện về hợp tác lâu dài trong buổi lễ sau cuộc hội đàm tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 17/1/2025. Ảnh: President.

Trong thông cáo ngày 2/10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Hồi giáo Iran, được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký tại Moskva hôm 17/1/2025, đã chính thức có hiệu lực”.

Bộ này nhấn mạnh, văn kiện thể hiện “sự lựa chọn chiến lược” của lãnh đạo chính trị hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và láng giềng tốt đẹp, nhằm phục vụ các lợi ích cốt lõi chung.

Theo đó, hiệp ước đặt ra những định hướng trọng yếu cho hợp tác lâu dài, bao gồm tăng cường phối hợp trên trường quốc tế trong bối cảnh trật tự thế giới đa cực, thúc đẩy ổn định và an ninh khu vực, cũng như ứng phó các thách thức và mối đe dọa chung. Hiệp ước được hoạch định kéo dài 20 năm, với các điều khoản bao trùm nhiều lĩnh vực như năng lượng, thương mại, hợp tác quân sự - bao gồm trao đổi thông tin tình báo và phối hợp an ninh khu vực - đồng thời đặt ra nguyên tắc: nếu một bên bị xâm lược thì bên kia không hỗ trợ bên gây hấn.

Trước đó, Duma Quốc gia Nga đã phê chuẩn hiệp ước vào tháng 4, còn Quốc hội Iran thông qua vào tháng 5/2025. Hai tổng thống Nga và Iran nhiều lần khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ hiệp ước nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.

Trong bối cảnh chịu sức ép nặng nề từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, Moscow và Tehran những năm qua đã không ngừng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến quốc phòng và năng lượng.

