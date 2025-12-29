Politico: Lộ diện ứng viên đảng dân chủ và cộng hòa trong cuộc đua Nhà trắng 2028 sau kỷ nguyên Trump

Theo các báo cáo phân tích mới nhất từ Politico, chính trường Mỹ đang chứng kiến một sự chuyển dịch thế hệ thần tốc. Dù nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump chỉ mới bắt đầu, nhưng giới quan sát chính trị tại Washington khẳng định cuộc đua giành ghế Tổng thống Mỹ năm 2028 sau kỉ nguyên của ôngTrump đã thực sự khai hỏa. Hai gương mặt đại diện cho hai thái cực chính trị , Thống đốc Gavin Newsom và Phó Tổng thống JD Vance, đang nổi lên như những ứng viên dẫn đầu không thể chối cãi.

Cuộc đua vào Nhà Trắng 2028 sau kỉ nguyên Trump đã bắt đầu với hai ứng cử viên của hai Đảng đã lộ diện. Ảnh: Politico

Sau những biến động của kỳ bầu cử trước, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đang ráo riết chuẩn bị cho một kịch bản không có sự hiện diện trực tiếp của đương kim Tổng thống Donald Trump trên lá phiếu lần tới.

Phe Dân chủ, Thống đốc Gavin Newsom đã không còn che giấu tham vọng tiến quân về Washington. Với chiến lược định vị mình là “người đối đầu trực diện” với các chính sách của chính quyền hiện tại, Thống đốc Newsom đã nhận được sự ủng hộ áp đảo trong các cuộc thăm dò nội bộ đảng vào cuối năm 2025.

Các chuyên gia nhận định, việc Thổng đốc Gavin Newsom liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc gia với vai trò “người bảo vệ các giá trị tự do” đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho cử tri Dân chủ. Theo dữ liệu từ Emerson College Polling, ông hiện dẫn đầu danh sách ứng viên tiềm năng năm 2028, vượt xa các đối thủ cùng đảng nhờ khả năng gây quỹ và mạng lưới truyền thông xã hội khổng lồ.

Ở phía đối diện, Đảng cộng hòa, Phó Tổng thống JD Vance đã củng cố vị thế là người thừa kế chính thức của phong trào MAGA. Tại đại hội AmericaFest diễn ra vào tháng 12/2025, Phó Tổng thống Vance đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc thăm dò không chính thức với hơn 84% phiếu bầu từ các cử tri trẻ tuổi.

Phó Tổng Thông JD Vance (trái) và Thổng đốc Gavin Newsom (phải). Ảnh: Yahoo.com

Cuộc đối đầu Newsom - Vance không chỉ là cuộc chiến giữa hai cá nhân, mà còn là sự va chạm giữa hai tầm nhìn khác biệt về tương lai nước Mỹ. Trong khi Gavin Newsom đại diện cho một California cấp tiến và hiện đại, thì JD Vance lại là hiện thân của chủ nghĩa dân tộc mới và tầng lớp lao động bị lãng quên.

Giới chuyên gia tại Politico cảnh báo rằng, sự xuất hiện sớm của các ứng viên “nặng ký” sẽ khiến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 tới đây trở thành một cuộc trưng cầu dân ý sớm cho năm 2028. Các cử tri Mỹ, thay vì nhìn vào quá khứ, giờ đây đã bắt đầu hướng tầm mắt về một tương lai hậu kỷ nguyên Trump với những gương mặt mới và những ván bài chính trị kịch tính hơn.

Nhật Lệ

Nguồn: Politico