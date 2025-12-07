Iran thử tên lửa hải quân có tầm bắn vượt chiều dài Vịnh Ba Tư trong cuộc tập trận hải quân mới nhất

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 6/12 thông báo Hải quân Iran đã thử nghiệm tên lửa do nước này tự sản xuất có tầm bắn vượt quá chiều dài hơn 1.300 km của Vịnh Ba Tư, trong cuộc tập trận quy mô lớn, giữa lúc căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng.

Tư lệnh Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết một tên lửa do nước này sản xuất có tầm bắn vượt quá chiều dài Vịnh Ba Tư đã được thử nghiệm trong một cuộc tập trận hải quân gần đây. Ảnh: Euronews.

Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh Hải quân IRGC, nói trong cuộc phỏng vấn phát sóng truyền hình rằng cuộc tập trận “Eghtedar” (Sức mạnh), diễn ra trong những ngày qua tại Vịnh Ba Tư đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đề ra.

Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Ảnh: ISNA.

Ông cho biết: “Trong cuộc tập trận này, chúng tôi đã trình diễn một phần năng lực của Hải quân IRGC, bao gồm các hệ thống tên lửa như tên lửa phòng không và tên lửa đối hạm.”

Nhắc đến chiều dài khoảng 1.375 km của Vịnh Ba Tư, ông Tangsiri nói thêm: “Trong cuộc tập trận, chúng tôi đã sử dụng một loại tên lửa có tầm bắn lớn hơn chiều dài của Vịnh Ba Tư. Đây là tên lửa do Hải quân IRGC sản xuất, có những tính năng đặc biệt, trong đó có khả năng nhận lệnh sau khi phóng.”

Ông nhấn mạnh toàn bộ hệ thống sử dụng trong cuộc tập trận đều do Iran sản xuất trong nước. Ông cũng cho biết thêm: “Một loại tên lửa khác được sử dụng là tên lửa đạn đạo mới có độ chính xác rất cao. Tôi sẽ không nêu tên, nhưng kẻ thù của chúng tôi đã chứng kiến ​​độ chính xác của nó”.

Khi được hỏi liệu các tên lửa này có thể tấn công những tàu chiến của một số quốc gia - vốn mang theo nhiều tiêm kích và được trang bị lá chắn phòng thủ - hay không, ông Tangsiri trả lời: “Chúng tôi sử dụng vũ khí hoạt động trên mặt nước, dưới mặt nước và trên không; mục đích của chúng chính là để đối phó với những mục tiêu như vậy.”

Tuyên bố được đưa ra trong giai đoạn hai của cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 5/12, với nội dung bắn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình xuống các mục tiêu ở biển Oman, cùng với hoạt động của máy bay không người lái và diễn tập phòng không quanh eo biển Hormuz và các đảo phía Nam của Iran. Đây là cuộc tập trận thứ hai sau cuộc xung đột Israel-Iran hồi tháng 6 khiến gần 1.100 người Iran thiệt mạng, bao gồm cả các chỉ huy quân sự và nhà khoa học hạt nhân. Các cuộc tấn công tên lửa của Iran đã khiến 28 người Israel thiệt mạng.

Eo biển Hormuz nằm ở cửa ngõ Vịnh Ba Tư, là điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới. Khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu -tương đương 17-18 triệu thùng mỗi ngày đi qua eo biển này, cùng lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng, đặc biệt từ Qatar. Iran từ lâu đã đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz. Trong khi hải quân Mỹ cũng tiến hành tuần tra Trung Đông thông qua Hạm đội 5 đóng tại Bahrain để giữ cho tuyến đường thủy này thông suốt.

Thanh Vân

Nguồn: Tehrantimes, AP