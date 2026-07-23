Iran: Không có hoạt động hạt nhân tại núi Pickaxe, sẽ đáp trả mọi hành động thù địch từ Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định khu vực núi Pickaxe, nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz ở tỉnh Isfahan, không diễn ra bất kỳ hoạt động hạt nhân nào, đồng thời cáo buộc Mỹ lấy địa điểm này làm cái cớ để biện minh cho các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran Baghaei. Ảnh: CCTV

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran Baghaei ngày 22/7 cho rằng, việc Mỹ liên tục đe dọa và tấn công các cơ sở hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình của Iran đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cốt lõi của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế cũng như các nghị quyết liên quan của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Tehran đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo và báo cáo toàn bộ các hoạt động hạt nhân với IAEA. Ông nhấn mạnh khu vực núi Pickaxe không có bất kỳ hoạt động hạt nhân nào và cho rằng việc Washington liên tục tập trung vào địa điểm này chỉ nhằm tạo cớ cho các hành động “xâm lược, phá hủy và phá hoại có chủ đích”.

Ông Baghaei cũng chỉ trích Tổng Giám đốc IAEA vì không lên tiếng trước những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định Iran luôn sẵn sàng đáp trả mọi hành động thù địch từ phía Mỹ.

Núi Pickaxe nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz ở miền Trung Iran. Ảnh: AP

Núi Pickaxe nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz ở miền Trung Iran. Mỹ, Israel và một số cơ quan tình báo phương Tây cho rằng đây là một trong những cơ sở hạt nhân ngầm kiên cố nhất của Iran.

Trước đó, ngày 21/7, trong cuộc gặp Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington “có thể sớm” tiến hành tấn công cơ sở hạt nhân ngầm này của Iran.

Trong khi đó, người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi cho biết nước này vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tại những cơ sở mà Mỹ chưa xác định được vị trí, bất chấp các cuộc không kích trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh ngành công nghiệp quốc phòng Iran vẫn duy trì hoạt động bình thường trước các sức ép quân sự từ bên ngoài.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, AP.