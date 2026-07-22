Iran cảnh báo Mỹ không tấn công cơ sở hạt nhân, tuyên bố sẽ đáp trả trên toàn khu vực

Iran cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ và các đồng minh trên khắp Trung Đông nếu Washington nhằm vào các cơ sở hạt nhân và những địa điểm nhạy cảm của nước này. Trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang, Tehran tuyên bố đã phá hủy nhiều hệ thống radar tại Kuwait, còn Kuwait xác nhận lực lượng phòng không đang đánh chặn các thiết bị bay không người lái (UAV).

Quân đội Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trong khu vực nhằm vào các lợi ích và đồng minh của Mỹ. Ảnh: TRT world.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 21/7 nhấn mạnh nếu quân đội Mỹ thực hiện cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân và địa điểm trọng yếu của Iran, Tehran sẽ coi đây là hành động mở rộng xung đột tại khu vực Tây Á và sẽ phát động các cuộc tấn công “mạnh mẽ” nhằm vào lợi ích của Mỹ, các đồng minh và những lực lượng ủng hộ Washington trên khắp khu vực.

Theo truyền thông nhà nước Iran, tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ sẽ “sớm” tiến hành tấn công một cơ sở hạt nhân được cho là nằm sâu dưới lòng núi tại tỉnh Isfahan, miền Trung Iran. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cũng khẳng định Washington “không còn quan tâm” đến việc nối lại đàm phán với Tehran và cho biết các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ được tăng cường.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã bước sang đêm thứ 11 liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, song chưa công bố mục tiêu của đợt tấn công mới nhất.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar cảnh báo sớm và nhiều hệ thống radar chiến thuật xung quanh căn cứ không quân Ali Al Salem của Kuwait. Ảnh: Anews.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar cảnh báo sớm và nhiều hệ thống radar chiến thuật xung quanh căn cứ không quân Ali Al Salem của Kuwait, đồng thời đánh trúng một hệ thống radar khác trên đảo Bubiyan.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của IRGC cho biết các cuộc tấn công được tiến hành trong làn sóng thứ 24 của chiến dịch “Nasr-2”, nhằm vô hiệu hóa các hệ thống radar trong khu vực. Tuy nhiên, giới chức Kuwait hiện chưa xác nhận tuyên bố của phía Iran.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Kuwait thông báo hệ thống phòng không nước này đang đánh chặn các thiết bị bay không người lái (UAV) bị coi là mục tiêu thù địch, sau khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại một số khu vực trong nước.

Nhà chức trách Kuwait chưa công bố số lượng UAV bị đánh chặn, nguồn gốc của các thiết bị này cũng như thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua, TASS.