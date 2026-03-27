Iran gửi thư tới Liên Hợp Quốc về thông tin liên quan lãnh đạo cấp cao

Iran đã gửi thư tới Liên Hợp Quốc để bày tỏ quan ngại trước các thông tin liên quan đến việc một số quan chức cấp cao của nước này bị đưa vào danh sách mục tiêu trong các kịch bản an ninh. Động thái này được xem là nỗ lực của Tehran nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với những diễn biến mà họ cho là có thể ảnh hưởng đến ổn định khu vực.

Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeid Iravani. Ảnh: The America Times

Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeid Iravani cho biết, các báo cáo gần đây cho thấy hai quan chức cấp cao của Iran từng xuất hiện trong danh sách mục tiêu liên quan đến Mỹ và Israel, dù sau đó tạm thời được gỡ bỏ. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề nghiêm trọng, có thể vi phạm luật pháp quốc tế và làm gia tăng rủi ro bất ổn.

Trong thư gửi Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký Antonio Guterres, Tehran kêu gọi Liên Hợp Quốc lưu ý đến thông tin này, đồng thời phản đối việc một số quốc gia Vùng Vịnh cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các hoạt động nhắm vào Iran. Cụ thể, Iran chỉ trích Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Saudi Arabia.

Ông Iravani nhấn mạnh, Iran “bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết” để tự vệ và kêu gọi các bên kiềm chế, sử dụng ngoại giao để giảm căng thẳng trong khu vực.

Những động thái trên cho thấy Iran đang ưu tiên sử dụng kênh ngoại giao để xử lý các vấn đề an ninh, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và tăng cường đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ leo thang trong bối cảnh khu vực còn nhiều biến động.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã kích hoạt sự trả đũa bằng tên lửa đạn đạo. Ảnh: NBC News

Trên mặt trận thông tin, Iran tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn. Đại sứ Iran tại các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Geneva, Ali Bahreini, ngày 26/3 tuyên bố, Tehran sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, bao gồm cả khả năng Mỹ và Israel triển khai quân trên bộ. Iran cũng duy trì các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và đồng minh, thể hiện khả năng duy trì nhịp độ trong thời gian dài.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết “đã đạt được tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran, dù từ chối tiết lộ chi tiết về đối tác tham gia. Ông nhấn mạnh, các quốc gia trung gian đang chuyển tiếp thông điệp, đồng thời lưu ý lợi ích của các nước khác tại eo biển Hormuz liên quan đến nguồn cung nhiên liệu. Ông Rubio cũng khẳng định, trong các cuộc tiếp xúc quốc tế, ưu tiên của mình là đảm bảo lợi ích và an ninh cho người dân Mỹ.

Minh Phương

Nguồn: CGTN, The New York Time