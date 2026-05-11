Iran đưa loạt điều kiện với Mỹ, ông Trump tuyên bố “không thể chấp nhận”

Iran đã chuyển phản hồi mới nhất đối với đề xuất hòa bình của Mỹ thông qua Pakistan, trong đó yêu cầu Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, chấm dứt phong tỏa hải quân và bảo đảm không tái diễn các hành động quân sự nhằm vào Tehran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng bác bỏ phản hồi này, khiến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục đối mặt nhiều trở ngại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đề xuất mới của Iran là “không thể chấp nhận được”. Ảnh: Theaustralian

Theo hãng tin AP, truyền hình nhà nước Iran ngày 11/5 cho biết, Tehran đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Washington với lý do, đề xuất này tương đương với “sự đầu hàng”. Iran đồng thời đưa ra các yêu cầu gồm chấm dứt ngay lập tức xung đột trên tất cả các mặt trận, đồng thời yêu cầu Mỹ bảo đảm không tái diễn các hành động mà Iran gọi là “gây hấn” nhằm vào nước này.

Iran cũng đề nghị Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, chấm dứt phong tỏa hải quân và hủy lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ của Tehran. Ngoài ra, Iran yêu cầu Mỹ giải phóng các tài sản bị phong tỏa và dành khoảng thời gian 30 ngày để chính thức hủy bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của nước này sau khi đạt được thỏa thuận sơ bộ.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi phản hồi của Iran được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông “không thích” phản hồi này, và gọi đây là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận”. Nhà lãnh đạo Mỹ không nêu thêm chi tiết.

Diễn biến trên tiếp tục phủ bóng lên triển vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài khoảng 10 tuần qua tại Trung Đông, vốn đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Iran và Liban, làm gián đoạn hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Thiếu tướng không quân Ali Abdollahi đã gặp gỡ Lãnh tụ tối cao, Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei, và trình bày báo cáo về khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ảnh: Wana

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran cho biết lãnh đạo tối cao mới của nước này, ông Mojtaba Khamenei, đã ban hành “các chỉ thị mới và cứng rắn” nhằm tiếp tục các chiến dịch và tăng cường đối đầu với các đối thủ, trong cuộc gặp với Bộ chỉ huy quân sự hỗn hợp. Tuy nhiên, thông tin chi tiết không được công bố.

Tình hình an ninh tại khu vực Vùng Vịnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi một thiết bị bay không người lái gây cháy nhỏ trên một con tàu ngoài khơi Qatar, trong khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Kuwait thông báo phát hiện thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận.

UAE cho biết đã bắn hạ hai thiết bị bay không người lái và quy trách nhiệm cho Iran. Không có thương vong được ghi nhận và hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Bộ Ngoại giao Qatar gọi vụ việc nhằm vào tàu hàng là “một sự leo thang nguy hiểm và không thể chấp nhận”, đe dọa an ninh hàng hải và các tuyến cung ứng thiết yếu trong khu vực.

Bích Hồng

Nguồn: AP, Xinhua, Reuters