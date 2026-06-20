Iran ban hành quy định mới đối với tàu thuyền qua Eo biển Hormuz

Iran vừa công bố các quy định mới đối với tàu thuyền muốn đi qua Eo biển Hormuz, yêu cầu đăng ký trước ít nhất 48 giờ và phối hợp lộ trình với cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. Tehran cũng miễn các khoản phí dịch vụ quá cảnh trong thời gian 60 ngày theo Biên bản ghi nhớ (MoU) vừa ký với Mỹ.

Iran công bố các quy định mới đối với tàu thuyền muốn đi qua Eo biển Hormuz. Ảnh: MalaysiaGazette

Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran cho biết các tàu có nhu cầu đi qua Eo biển Hormuz trong thời gian thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ phải gửi yêu cầu thông qua các kênh chính thức của cơ quan này để được cấp phép lưu thông.

Theo quy định mới, các chủ tàu phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị quá cảnh ít nhất 48 giờ trước khi đến khu vực Eo biển Hormuz, đồng thời cung cấp thông tin liên lạc hợp lệ của tàu nhằm tạo điều kiện cho việc xử lý nhanh các thủ tục.

PGSA nhấn mạnh chỉ trang thông tin điện tử và địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan này được sử dụng để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu quá cảnh.

Cơ quan trên cũng cho biết trong 60 ngày thực hiện Biên bản ghi nhớ, Iran sẽ miễn thu các khoản phí liên quan đến dịch vụ an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường và bảo hiểm hàng hải đối với các tàu đủ điều kiện lưu thông qua Eo biển Hormuz. Toàn bộ chi phí này sẽ do Chính phủ Iran chi trả.

Lưu lượng giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng sau khi Mỹ - Iran đạt được thỏa thuận . Ảnh Reuters

Bên cạnh đó, do vẫn tồn tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến hàng hải, các tàu phải phối hợp trước với cơ quan chức năng Iran về tuyến hành trình và thời gian đi qua Eo biển Hormuz nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và tránh nguy cơ va chạm. PGSA lưu ý chủ tàu sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ các quy định này.

Thông báo được đưa ra sau khi Iran và Mỹ ký Biên bản ghi nhớ gồm 14 điểm nhằm tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và vấn đề dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tiến hành đàm phán trong thời hạn 60 ngày, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm tạo điều kiện khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz.

Bích Hồng