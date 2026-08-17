Đường dây 220kV Thanh Hóa - Bỉm Sơn được chấp thuận nhà đầu tư

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định chấp thuận Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, là nhà đầu tư thực hiện Dự án đường dây 220kV Thanh Hóa - Bỉm Sơn, với tổng vốn đầu tư hơn 879 tỷ đồng.

Phối cảnh mặt bằng tuyến đường dây từ phía Trạm biến áp 220kV Bỉm Sơn (Ảnh: EVNNPT).

Dự án có quy mô xây dựng đường dây 220kV mạch kép, điểm đầu từ Trạm biến áp (TBA) 500kV Thanh Hóa, điểm cuối tại TBA 220kV Bỉm Sơn, với tổng chiều dài hơn 34 km và các thiết bị đồng bộ tại hai đầu trạm.

Trong đó, dự án xây dựng mới tuyến đường dây 220kV trên không từ vị trí G8A đến TBA 220kV Bỉm Sơn, chiều dài khoảng 21,82km. Đoạn tuyến từ thanh cái 220kV TBA 500kV Thanh Hóa đến vị trí G8A được đầu tư trong Dự án đường dây 220kV Thanh Hóa - Hậu Lộc.

Tuyến đường dây đi qua địa bàn các xã, phường: Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Định Hòa, Biện Thượng, Tống Sơn, Hà Long và Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích đất dự kiến chiếm dụng phục vụ dự án khoảng hơn 5,5ha; diện tích ảnh hưởng trong hành lang bảo vệ an toàn tuyến đường dây hơn 82,5ha.

Dự án đường dây 220kV Thanh Hóa - Bỉm Sơn thuộc quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023, điều chỉnh tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 30/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện hiện hữu, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường liên kết giữa các khu vực trong hệ thống điện quốc gia, nâng cao độ ổn định, an toàn trong vận hành. Đồng thời, công trình góp phần giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện.

Phối cảnh mặt bằng tuyến của dự án.

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư là cơ sở để EVNNPT thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, điện lực, môi trường, phòng cháy và chữa cháy, lao động, bảo hiểm, đấu nối, giấy phép hoạt động điện lực và các thủ tục pháp lý khác theo quy định.

Trong quá trình triển khai, tỉnh Thanh Hóa giao EVNNPT có trách nhiệm rà soát, bố trí vị trí móng cột phù hợp; thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đất rừng; bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, tĩnh không tại các vị trí giao cắt và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; không để ảnh hưởng đến các công trình, dự án và quy hoạch có liên quan.

EVNNPT cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, phường và cơ quan liên quan trong xác định ranh giới, vị trí thực hiện dự án, làm cơ sở cập nhật vào quy hoạch theo quy định; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tiến độ, giám sát, đánh giá đầu tư và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, phối hợp giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện triển khai dự án theo đúng quy định; đồng thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Công nhân kiểm tra, rà soát các khiếm khuyết tiềm ẩn trên lưới tại Trạm biến áp 220kV Nông Cống.

Hiện, lưới điện truyền tải 220kV trên địa bàn Thanh Hóa có 5 trạm biến áp gồm: Bỉm Sơn, Nông Cống, Ba Chè, Nghi Sơn và Khu Kinh tế Nghi Sơn, với tổng công suất 2.500 MVA; tổng chiều dài đường dây 220kV gần 578 km. Cùng với Dự án Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn đang chuẩn bị hoàn thành, Dự án đường dây 220kV Thanh Hóa - Bỉm Sơn vừa được chấp thuận nhà đầu tư sẽ tiếp tục tăng cường năng lực truyền tải, khả năng liên kết và độ tin cậy của hệ thống điện trên địa bàn; đáp ứng nhu cầu vận hành của nhiều khu công nghiệp, dự án sản xuất mới chuẩn bị đi vào hoạt động.

Tùng Lâm