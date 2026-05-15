Iran cho phép tàu Trung Quốc qua eo biển Hormuz

Iran đã cho phép một số tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz sau các động thái ngoại giao từ Bắc Kinh, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Theo các hãng thông tấn bán chính thức Fars và Tasnim của Iran, Tehran ngày 14/5 đã phê duyệt cho một số tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz theo các quy định do Iran áp đặt nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại khu vực chiến lược này. Fars cho biết việc lưu thông bắt đầu từ tối 13/5 sau các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa giới chức Trung Quốc và Iran. Tehran được cho là đưa ra quyết định trên dựa trên quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ liên quan quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục gây biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu. Washington thời gian qua đã gia tăng sức ép với Bắc Kinh, kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng đối với Tehran nhằm thúc đẩy việc mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy Iran duy trì tự do hàng hải tại Hormuz. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng còn quá sớm để khẳng định Iran đang nới lỏng kiểm soát tại eo biển chiến lược này.

Hiện Iran khẳng định eo biển vẫn mở đối với các tàu thương mại hợp tác với lực lượng hải quân nước này, đồng thời cáo buộc Mỹ là bên gây gián đoạn lưu thông hàng hải thông qua việc áp đặt phong tỏa các cảng của Iran.

Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli cho biết, quan hệ hợp tác dài hạn với Bắc Kinh cho thấy Tehran vẫn có “những lựa chọn thực sự” trước sức ép từ Washington.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, một tàu neo đậu gần cảng Fujairah của UAE đã bị “những cá nhân không được phép” kiểm soát khi đang di chuyển về phía lãnh hải Iran. UKMTO chưa công bố danh tính con tàu cũng như lực lượng liên quan vụ việc. Công ty dữ liệu hàng hải Windward nhận định các vụ việc gần đây phản ánh xu hướng gia tăng các hoạt động cưỡng ép trên biển tại khu vực Vịnh Oman, làm gia tăng rủi ro đối với tàu thương mại quốc tế.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết một tàu treo cờ nước này đã bị tấn công ngoài khơi Oman. Toàn bộ thủy thủ đoàn sau đó được lực lượng Oman giải cứu an toàn.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, AFP.