Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Iran bác tối hậu thư 48 giờ của Tổng thống Mỹ liên quan eo biển Hormuz

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/4, Iran khẳng định lập trường cứng rắn đối với yêu cầu từ Washington liên quan eo biển Hormuz, đồng thời duy trì cơ chế kiểm soát có phân loại đối với hoạt động hàng hải, trong bối cảnh sức ép từ Mỹ gia tăng.

Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran khẳng định không chấp nhận các yêu cầu từ phía Washington, đồng thời chỉ trích những cảnh báo quân sự là “thiếu cân nhắc”. Phía Iran nhấn mạnh các động thái gây sức ép có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng, làm gia tăng nguy cơ bất ổn trong khu vực.

Tổng thống Trump yêu cầu Iran trong vòng 48 giờ phải đạt được thỏa thuận hoặc mở lại eo biển Hormuz. Ảnh: Fox News.

Trước đó, Tổng thống Trump yêu cầu Iran trong vòng 48 giờ phải đạt được thỏa thuận hoặc mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp cứng rắn hơn. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh: "Hãy nhớ khi tôi cho Iran 10 ngày để đạt được thỏa thuận hoặc mở cửa eo biển Hormuz. Thời gian đang cạn dần - 48 giờ trước khi tất cả địa ngục sẽ giáng xuống họ. Vinh quang thuộc về chúa!". Đây được xem là bước tiếp theo trong chuỗi hành động gia tăng sức ép từ phía Mỹ, sau khi các mốc thời gian trước đó nhiều lần được điều chỉnh.

Liên quan đến eo biển Hormuz, Iran đã xây dựng cơ chế quản lý vận tải biển, trong đó phân loại các quốc gia theo ba nhóm khác nhau dựa trên quan hệ song phương. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, người phát ngôn Ebrahim Zolfaghari tuyên bố: “Chúng tôi thông báo rằng, quốc gia anh em Iraq được miễn trừ khỏi bất kỳ hạn chế nào mà chúng tôi đã áp đặt đối với eo biển Hormuz, và những hạn chế này chỉ áp dụng đối với các quốc gia thù địch”.

Theo đó, các quốc gia bị coi là không thân thiện có thể bị hạn chế hoặc không được phép đi qua tuyến hàng hải này; các nước trung lập phải chịu mức phí cao; trong khi các đối tác thân thiện được tạo điều kiện thuận lợi hơn.

Iran áp cơ chế phân loại quốc gia tại Eo biển Hormuz. Ảnh: Bloomberg News.

Tuy nhiên, Tehran chưa công bố danh sách cụ thể các quốc gia trong từng nhóm. Một số nguồn tin cho biết nhiều nước trong khu vực Vịnh có thể thuộc diện trung lập hoặc chịu hạn chế nhất định. Đồng thời, Iran cũng cho phép các tàu vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và hàng hóa thiết yếu lưu thông, đặc biệt đối với các chuyến hàng hướng đến các cảng trong khu vực lân cận.

Các chuyên gia phân tích cho rằng các diễn biến mới cho thấy tình hình vẫn đang trong trạng thái nhạy cảm, với nhiều yếu tố có thể tác động đến an ninh hàng hải và ổn định khu vực trong thời gian tới.

Nguồn: Reuters, Wion.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng “chỉ với một chút thời gian nữa,” Mỹ có thể dễ dàng mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran ngày càng tác động mạnh đến giá dầu và lạm phát toàn cầu.

    Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hoãn bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết liên quan Eo biển Hormuz sang tuần tới, trong bối cảnh các nước thành viên còn nhiều bất đồng.

Từ khóa:

#Iran #Tổng thống mỹ #Hàng hải #Tối hậu thư #Washington #Kiểm soát #Hormuz

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/4 đưa tin Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra cải tiến trong một vụ thử gần đây có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm đánh giá năng lực đầu đạn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh