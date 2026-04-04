Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm kiểm soát eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng “chỉ với một chút thời gian nữa,” Mỹ có thể dễ dàng mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran ngày càng tác động mạnh đến giá dầu và lạm phát toàn cầu.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/4, ông Trump cho biết, Mỹ có thể kiểm soát eo biển Hormuz trong thời gian ngắn sắp tới, đồng thời nhấn mạnh khả năng khai thác nguồn năng lượng tại khu vực. Trước đó, ông cũng cảnh báo quân đội Mỹ có thể tiến hành các chiến dịch mạnh mẽ nhằm vào Iran trong 2-3 tuần tới.

Cùng ngày, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani cho biết, Bahrain đã trình dự thảo nghị quyết nhằm đối phó các nỗ lực kiểm soát eo biển Hormuz, dự kiến áp dụng ít nhất 6 tháng và phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời hy vọng nhận được lập trường thống nhất trong cuộc bỏ phiếu sắp tới, trong bối cảnh tuyến hàng hải này đang bị gián đoạn nghiêm trọng sau hơn một tháng xung đột.

Tuy nhiên, một số nước, trong đó có Trung Quốc phản đối dự thảo, với lập luận rằng việc cho phép sử dụng vũ lực có thể tạo tiền lệ nguy hiểm và làm leo thang căng thẳng. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Phó Thông nhấn mạnh rằng, hành động này có thể hợp pháp hóa các hoạt động quân sự, gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi ưu tiên ngừng bắn và nối lại đối thoại.

Tại Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Emmanuel Macron cũng nhất trí tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

Căng thẳng tại Hormuz tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu đã tăng mạnh kể từ các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn kéo dài đối với một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Giới quan sát đánh giá, với việc vấp phải phản đối về việc sử dụng vũ lực, triển vọng đạt được một nghị quyết chung tại Hội đồng Bảo an vẫn còn nhiều thách thức, trong khi các nước kêu gọi ưu tiên giải pháp ngoại giao và hạ nhiệt căng thẳng ngày càng gia tăng.

Minh Phương

Nguồn: YTN, CGTN