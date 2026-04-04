Hội đồng Bảo an chia rẽ về eo biển Hormuz

Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hoãn bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết liên quan Eo biển Hormuz sang tuần tới, trong bối cảnh các nước thành viên còn nhiều bất đồng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu về nghị quyết bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Dự thảo do Bahrain đề xuất nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và duy trì lưu thông thương mại qua tuyến đường chiến lược này, cho phép áp dụng “mọi biện pháp phòng vệ cần thiết”, kể cả triển khai lực lượng hải quân. Tuy nhiên, Trung Quốc cùng một số nước bày tỏ quan ngại việc cho phép sử dụng vũ lực có thể làm gia tăng căng thẳng, kêu gọi ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, Mỹ và một số quốc gia vùng Vịnh ủng hộ dự thảo, cho rằng cần có biện pháp mạnh để bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự và để ngỏ khả năng khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz.

Về phía Liên Hợp Quốc, các quan chức kêu gọi kiềm chế, nhấn mạnh giải pháp lâu dài cần dựa trên đối thoại. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết, Ukraine sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực.

Hơn 200 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong tháng 3. Ảnh: France 24

Trong bối cảnh đó, một số tín hiệu hạn chế cho thấy hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bắt đầu được nối lại. Theo dữ liệu vận chuyển, từ ngày 3/4, một số tàu thương mại, bao gồm tàu chở dầu do Oman vận hành, tàu container của Pháp và tàu chở khí đốt của Nhật Bản, đã di chuyển qua khu vực này.

Diễn biến này được cho là phù hợp với chính sách của Iran cho phép các tàu mà nước này coi là “thân thiện” đi qua, sau khi trước đó hạn chế lưu thông nhằm đáp trả các cuộc không kích và căng thẳng leo thang trong khu vực.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, do đó mọi gián đoạn đều tác động trực tiếp tới thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế.

Minh Phương

Nguồn: Reuters