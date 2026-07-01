Iran bác tin gặp Mỹ tại Doha, khẳng định làm việc với Qatar về bản ghi nhớ MoU

Phía Iran khẳng định, cuộc làm việc tại Doha ngày 1/7 chỉ tập trung vào việc triển khai các điều khoản của bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, trọng tâm là giải phóng các tài sản bị phong tỏa, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc quan chức hai nước sẽ có cuộc gặp tại Qatar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: Iran Press.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết chương trình nghị sự tại Qatar chỉ tập trung vào việc triển khai các điều khoản kỹ thuật của Bản ghi nhớ Islamabad (MoU), trọng tâm là Khoản 11 về hoàn trả tài sản bị phong tỏa để Tehran nhập khẩu hàng hóa thiết yếu. Mọi cuộc tham vấn đều được tiến hành gián tiếp thông qua Qatar, không có cuộc gặp nào với phái đoàn Mỹ như một số thông tin đã nêu.Tehran khẳng định sẽ chưa bước vào đàm phán thỏa thuận cuối cùng nếu Washington chưa thực hiện đầy đủ các cam kết trong MoU, gồm chấm dứt xung đột, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, cấp quyền miễn trừ xuất khẩu dầu thô và hoàn trả tài sản bị đóng băng. Iran cho biết sẽ căn cứ vào mức độ tuân thủ của Mỹ trong những ngày tới để quyết định các bước đi tiếp theo.Về an ninh hàng hải, Iran cam kết bảo đảm an toàn cho tàu thương mại qua lại Vịnh Ba Tư và Biển Oman trong 60 ngày, đồng thời khẳng định có đủ năng lực tự quản lý tuyến hàng hải chiến lược này.Ông Baqaei cũng cho biết đường dây liên lạc được thiết lập sau vòng làm việc tại Thụy Sĩ là kênh chính trị giữa hai bên nhằm hỗ trợ triển khai MoU và tránh các nguy cơ hiểu lầm trên thực địa, không phải kênh liên lạc quân sự.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (trái) và Jared Kushner tới Doha để làm việc với các bên trung gian. Ảnh: Ahram Online.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari xác nhận các đặc phái viên Mỹ, gồm Steve Witkoff và Jared Kushner, đang có mặt tại Doha để làm việc với các bên trung gian nhằm theo dõi việc triển khai thỏa thuận, đồng thời khẳng định chưa có cuộc gặp trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran được lên lịch.

Ông al-Ansari cho biết việc giải ngân khoảng 6 tỷ USD trong tổng số 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran chỉ được thực hiện khi Washington và Tehran đạt đồng thuận, đồng thời nhấn mạnh khoản tiền này vẫn chưa được chuyển giao cho Tehran. Theo Qatar, các nỗ lực hiện nay tập trung vào khôi phục ổn định an ninh khu vực và duy trì các cơ chế liên lạc để giảm nguy cơ leo thang, trong đó có đường dây nóng từng được sử dụng để xử lý một số tình huống căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Lãnh đạo Ấn Độ và Iran trao đổi về tình hình Tây Á. Ảnh: The Sunday Guardian.

Cũng trong ngày 30/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về tình hình Tây Á và các nỗ lực ngoại giao. Ông Modi hoan nghênh những tiến triển trong đối thoại, tái khẳng định mọi bất đồng cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định khu vực và bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.

Thanh Giang

Nguồn: IRNA English.