Đan Mạch lần đầu đưa lính nghĩa vụ tới Greenland giữa căng thẳng với Mỹ

Đan Mạch lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại triển khai lính nghĩa vụ tới Greenland, trong động thái được xem là nhằm tăng cường hiện diện quân sự và khẳng định quyền kiểm soát đối với vùng lãnh thổ Bắc Cực trước những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sáp nhập Greenland.

Đan Mạch lần đầu đưa lính nghĩa vụ tới Greenland Đan Mạch. Ảnh: Reuters.

Quân đội Đan Mạch ngày 18/8 cho biết khoảng 100 lính nghĩa vụ thuộc Trung đoàn Bộ binh Schleswig đã tới thủ phủ Nuuk vào đầu tháng này. Các binh sĩ sẽ kết hợp huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ quân sự, trong đó một số đóng tại Nuuk và những người còn lại được triển khai tới Kangerlussuaq, cách Nuuk khoảng 350 km về phía Bắc.

Đây là nhóm lính nghĩa vụ đầu tiên của Đan Mạch phục vụ theo chế độ 11 tháng được triển khai tới Greenland. Copenhagen từ năm 2024 đã kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự từ 4 lên 11 tháng, đồng thời mở rộng tuyển quân đối với nữ giới và tăng chỉ tiêu tuyển quân hằng năm từ 5.000 lên 7.000 người.

Theo quân đội Đan Mạch, đợt triển khai nhằm giúp các tân binh rèn luyện kỹ năng tác chiến trên địa hình đặc thù của Bắc Cực. Các binh sĩ cũng sẽ tham gia Arctic Endurance, cuộc tập trận được Đan Mạch phát động trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tương lai của Greenland. Cuộc tập trận có sự tham gia của 11 nước NATO, trong đó có Pháp, Đức và Anh. Trước khi nhóm lính nghĩa vụ mới tới, chưa đến 300 binh sĩ Đan Mạch và các nước đồng minh đã được triển khai tại Greenland.

Một góc trên đảo Greeland thuộc quyền kiểm soát của Đan Mạch. Ảnh: Independent.

Copenhagen cho rằng khả năng xảy ra xung đột vũ trang với Mỹ là rất thấp, song vẫn tăng cường lực lượng tại Greenland nhằm củng cố khả năng phòng thủ và răn đe. Việc có thêm lực lượng từ các nước NATO cũng được xem là cách nâng cao chi phí chính trị và quân sự nếu xảy ra bất kỳ hành động cưỡng ép nào nhằm thay đổi quyền kiểm soát Greenland. Động thái mới cho thấy vấn đề Greenland tiếp tục trở thành điểm căng thẳng hiếm có giữa các đồng minh NATO, khi Đan Mạch vừa phải bảo vệ chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này, vừa duy trì quan hệ đồng minh với Mỹ.

Thu Uyên

Nguồn: RT.