Thông tin trái chiều về đối thoại Mỹ- Iran tại Doha

Mỹ và Iran đều cử các đoàn công tác tới thủ đô Doha của Qatar trong tuần này nhằm thúc đẩy việc triển khai thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, khả năng hai bên tiến hành đối thoại vẫn chưa rõ ràng khi Tehran khẳng định chưa có cuộc gặp nào với Mỹ được lên lịch.

Ông Jared Kushner (trái), con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, và đặc phái viên Steve Witkoff. Ảnh: AFP.

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump cử con rể Jared Kushner và Đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Doha.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran cũng cử một đoàn kỹ thuật tới Qatar trong tuần này, song nhấn mạnh chuyến đi này “không liên quan” đến phái đoàn Mỹ và hai bên sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào ở bất kỳ cấp độ nào trong những ngày tới.

Ông Esmaeil Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran. Ảnh:: X/IRIMFA_EN.

Theo ông Baghaei, tiến trình này chỉ có thể được khởi động sau khi các nội dung quan trọng trong bản ghi nhớ vừa được ký kết được triển khai đầy đủ, bao gồm chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa trên biển của Mỹ, khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz, Mỹ cấp các miễn trừ cần thiết đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran và giải ngân các tài sản bị phong tỏa của Tehran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết ưu tiên hiện nay của Tehran là bảo đảm các điều khoản trên được thực hiện đầy đủ, đồng thời khẳng định Iran đang nghiêm túc theo đuổi các yêu cầu của mình.

Tuy nhiên, ngay sau đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tại Doha. Ông viết: "Iran đã đề nghị một cuộc gặp. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày mai tại Doha.", song ông không nêu rõ thành phần tham gia cuộc họp này.

Tổng thống Donald Trump: Iran đã đề nghị một cuộc gặp và Mỹ - Iran sẽ gặp nhau ngày 30/6 tại Doha . Ảnh: EPA.

Một nguồn tin khác am hiểu vấn đề cho biết các nhóm kỹ thuật của Mỹ và Iran cũng dự kiến sẽ làm việc riêng với các bên trung gian của Qatar và Pakistan vào ngày 1/7.

Những thông tin trái chiều về khả năng diễn ra đối thoại cho thấy thỏa thuận đạt được ngày 17/6 nhằm tạm dừng cuộc xung đột kéo dài bốn tháng vẫn còn mong manh. Theo bản ghi nhớ gồm 14 điểm, Mỹ và Iran dành ít nhất 60 ngày để gia hạn lệnh ngừng bắn được thiết lập từ tháng 4, thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran và hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Tuy nhiên, tiến trình triển khai đến nay diễn ra chậm chạp khi hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm các cam kết.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, The Guardian.