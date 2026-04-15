IMF cảnh báo bất ổn tài chính toàn cầu gia tăng do xung đột Trung Đông

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa phát đi cảnh báo nghiêm trọng: hệ thống tài chính toàn cầu đang đối mặt với những rủi ro ngày càng lớn, khi cuộc chiến tại Trung Đông kéo dài và lan rộng tác động ra ngoài khu vực.

Tin liên quan: IMF: Xung đột Trung Đông đang tạo sức ép lớn đối với kinh tế toàn cầu

Trong Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu công bố ngày 14/4, IMF cho biết áp lực lạm phát, nguy cơ thắt chặt điều kiện tài chính và biến động thị trường gia tăng đang tạo ra môi trường kém ổn định hơn. Nếu xung đột tiếp diễn, các điều kiện tài chính có thể bị siết chặt nhanh và mạnh hơn dự kiến, làm gia tăng nguy cơ bất ổn lan rộng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

IMF chỉ ra một số kênh rủi ro chính. Trước hết, thị trường trái phiếu trở nên nhạy cảm hơn khi tỷ lệ nợ trên GDP tăng, khiến lợi suất biến động mạnh và làm khó khăn hơn cho việc huy động vốn. Diễn biến này có thể lan rộng sang các thị trường khác, làm gia tăng chi phí vốn trên phạm vi toàn cầu.

Đồng thời, các nền kinh tế mới nổi có thể chịu áp lực từ tỷ giá và dòng vốn rút ra khi các giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) đảo chiều và điều kiện thương mại xấu đi. Điều này khiến nhiều quốc gia đối mặt với rủi ro mất ổn định vĩ mô và suy giảm tăng trưởng.

Bên cạnh đó, việc thắt chặt tài chính đột ngột có thể kích hoạt làn sóng bán tháo tài sản từ các quỹ đầu tư, nhà giao dịch quyền chọn, quỹ ETF sử dụng đòn bẩy và các trung gian tài chính phi ngân hàng. Nhóm này đã mở rộng nhanh trong những năm gần đây nhờ sử dụng đòn bẩy cao, do đó dễ trở thành nguồn khuếch đại biến động khi thị trường đảo chiều.

Ở khu vực doanh nghiệp, rủi ro vỡ nợ trong tín dụng tư nhân cũng đang gia tăng. IMF cảnh báo nguy cơ này có thể lan sang thị trường tín dụng doanh nghiệp nói chung, đặc biệt với các doanh nghiệp có mức đòn bẩy lớn và chịu tác động từ những thay đổi công nghệ, trong đó có sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngoài ra, dòng vốn đầu tư vào AI, vốn đang tăng trưởng mạnh, có thể bị chững lại nếu xung đột tiếp diễn, qua đó ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng và đổi mới công nghệ toàn cầu.

Trước tình hình này, IMF kêu gọi các nhà hoạch định chính sách hành động quyết đoán nhằm củng cố khả năng chống chịu của hệ thống tài chính. Chính sách tiền tệ cần duy trì ổn định giá cả, theo dõi sát diễn biến lạm phát và linh hoạt theo dữ liệu thực tế. Đồng thời, chính sách tài khóa cần được điều chỉnh thận trọng để đảm bảo nợ công bền vững, đi kèm với việc tăng cường chia sẻ dữ liệu, nâng cao giám sát và kiểm soát rủi ro hệ thống.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.