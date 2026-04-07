Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

IMF: Xung đột Trung Đông đang tạo sức ép lớn đối với kinh tế toàn cầu

Minh Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva nhận định, xung đột tại Trung Đông đang tạo sức ép lớn đối với kinh tế toàn cầu, với nguy cơ làm gia tăng lạm phát và làm chậm lại đà tăng trưởng.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva. Ảnh: Xinhua

Phát biểu với báo giới trước thềm Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới dự kiến công bố vào ngày 14/4, bà Georgieva cho biết, những diễn biến tại khu vực này đã gây gián đoạn đáng kể nguồn cung năng lượng toàn cầu. Việc gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu khí thế giới khiến hàng triệu thùng dầu bị ảnh hưởng, từ đó tác động lan tỏa tới giá năng lượng và chuỗi cung ứng.

Theo người đứng đầu IMF, ngay cả trong kịch bản tình hình sớm được kiểm soát, tổ chức này vẫn có khả năng điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời nâng triển vọng lạm phát. Bà nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hiện nay, hầu hết các kịch bản đều cho thấy giá cả có xu hướng tăng, trong khi tăng trưởng chậm lại”.

Xung đột đã làm suy giảm nguồn cung dầu toàn cầu. Ảnh: Reuters

IMF dự kiến sẽ công bố nhiều kịch bản trong báo cáo sắp tới, phản ánh các mức độ tác động khác nhau. Trước khi xuất hiện căng thẳng mới, tổ chức này từng kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu đạt khoảng 3,3% vào năm 2026 và 3,2% vào năm 2027. Tuy nhiên, các yếu tố bất định hiện nay có thể khiến triển vọng này bị điều chỉnh.

Bà Georgieva cho biết, xung đột đã làm suy giảm nguồn cung dầu toàn cầu và kéo theo tác động tới các lĩnh vực liên quan như vận chuyển năng lượng, cũng như một số chuỗi cung ứng khác. Nếu tình hình kéo dài, ảnh hưởng đối với lạm phát và tăng trưởng sẽ rõ rệt hơn trong khi đó, nếu sớm được kiểm soát, mức điều chỉnh dự báo có thể ở phạm vi hạn chế hơn.

Theo IMF, những diễn biến này sẽ là nội dung trọng tâm tại các cuộc họp mùa xuân giữa IMF và Ngân hàng Thế giới diễn ra tại Washington trong tuần tới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định.

Nguồn: Reuters

Từ khóa:

#Toàn cầu #Xung đột #Quỹ tiền tệ quốc tế #Lạm phát #Trung đông #Tác động

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh