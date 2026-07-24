Hy Lạp phê duyệt hợp đồng 4 tỷ USD mua hệ thống phòng không từ Israel

Chính phủ Hy Lạp ngày 23/7 đã phê duyệt hợp đồng mua hệ thống phòng không nhiều lớp trị giá tới 3,5 tỷ euro (khoảng 4 tỷ USD) từ Israel, cùng nhiều khí tài quân sự khác, trong khuôn khổ kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang đến năm 2036.

Hy Lạp phê duyệt hợp đồng 4 tỷ USD mua hệ thống phòng không từ Israel. Ảnh: X.

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng Đối ngoại và Quốc phòng Hy Lạp (KYSEA), Bộ trưởng Quốc phòng Nikos Dendias cho biết hệ thống phòng không mới, mang tên “Lá chắn Achilles” (Achilles Shield), sẽ được xây dựng dựa trên các hệ thống radar và tên lửa do hai doanh nghiệp quốc phòng Israel là Rafael và Israel Aerospace Industries (IAI) phát triển.

Theo ông Dendias, hệ thống được thiết kế để đối phó đồng thời với tên lửa đạn đạo, máy bay và thiết bị bay không người lái (UAV), dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động sau 35 tháng. Ít nhất 25% giá trị hệ thống sẽ được sản xuất tại Hy Lạp.

Bên cạnh hệ thống phòng không, KYSEA cũng phê duyệt kế hoạch mua ba máy bay vận tải quân sự C-390 của hãng Embraer (Brazil), 10 tàu ngầm cỡ nhỏ VICTA do Anh sản xuất phục vụ lực lượng đặc nhiệm, các UAV V-BAT của Mỹ và Heron của Israel.

Hy Lạp hiện sử dụng các tổ hợp phòng không Patriot của Mỹ và S-300 do Nga sản xuất để bảo vệ không phận. Nước này dự kiến chi khoảng 28 tỷ euro đến năm 2036 để hiện đại hóa quân đội, bao gồm kế hoạch mua tới 40 tiêm kích F-35 của Mỹ cùng các tàu khu trục nhỏ từ Pháp và Italy.

Hy Lạp đang thúc đẩy kế hoạch hiện đại hóa quân đội. Ảnh: X.

Hy Lạp hiện dành khoảng 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, cao hơn mức của nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Những năm gần đây, Hy Lạp và Israel tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm vận hành trung tâm huấn luyện không quân tại Hy Lạp, tổ chức các cuộc diễn tập quân sự thường niên và hợp tác về công nghệ chống UAV cũng như an ninh mạng. Năm 2025, Athens cũng đã ký hợp đồng mua 36 hệ thống pháo phản lực do Israel sản xuất với tổng trị giá khoảng 650 triệu euro.

Thanh Giang

Nguồn: Defensenews.