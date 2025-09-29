Huy động nhân lực, thiết bị, bảo đảm nguồn điện ổn định cho người dân sau thiên tai

Ngày 29/9, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Phan Tử Lượng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra tại Thanh Hóa.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Phan Tử Lượng (ngoài cùng bên trái) cùng ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra cho hệ thống lưới điện.

Từ đêm 28 rạng sáng 29/9, bão số 10 đã gây mưa to, gió giật mạnh làm gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng. Toàn tỉnh có 6/45 trạm biến áp 110 kV và 13/72 đường dây 110 kV bị sự cố; lưới trung áp ghi nhận 155/264 lộ bị ảnh hưởng. Hơn 6.500 trạm biến áp phụ tải mất điện (chiếm 66,31%), ảnh hưởng tới 768.731 khách hàng, tương đương 64,36% tổng số khách hàng toàn tỉnh.

Mưa lớn, gió giật mạnh làm gãy, đổ cột điện.

Mái tôn bị gió cuốn vào hệ thống điện làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện.

Cột điện gãy, đổ làm nhiều hộ dân bị mất điện.

Đặc biệt trên địa bàn xã Hoằng Phú và xã Hoằng Giang, bão số 10 đã làm đổ gãy 28 cột, hư hỏng 2 máy biến áp, đứt hơn 500m dây dẫn cùng nhiều thiết bị điện. Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa đã yêu cầu Đội quản lý điện lực khu vực Hoằng Hóa tập trung xử lý nhanh các điểm sự cố, đảm bảo vừa khôi phục điện sớm, vừa giữ vững nguyên tắc an toàn. Ngay sau khi thời tiết cho phép, lực lượng công nhân PC Thanh Hóa đã tiếp cận hiện trường, triển khai phương án xử lý từng điểm sự cố. Các tổ công tác được giao nhiệm vụ và mốc thời gian cụ thể, đồng thời phải báo cáo tiến độ thường xuyên về Ban chỉ huy.

Ngay sau khi thời tiết cho phép, PC Thanh Hóa sẽ triển khai phương án xử lý từng điểm sự cố.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Phan Tử Lượng yêu cầu đặt an toàn con người lên hàng đầu, tuyệt đối tuân thủ quy trình vận hành và các quy định an toàn điện khi xử lý sự cố trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Đồng thời chỉ đạo PC Thanh Hóa khẩn trương kích hoạt cơ chế huy động nhân lực, thiết bị; trong trường hợp lực lượng tại chỗ không đáp ứng, phải chủ động đề nghị chi viện liên tỉnh để rút ngắn thời gian khôi phục điện.

Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Lượng động viên tập thể cán bộ, công nhân viên PC Thanh Hóa phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kiên cường vượt khó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngành điện cũng phải là lực lượng tiên phong, có mặt sớm nhất để bảo đảm nguồn điện cho Nhân dân, góp phần ổn định xã hội sau thiên tai.

Việt Hạnh – Hùng Mạnh (EVNNPC)