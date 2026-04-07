Houthi và Hezbollah phối hợp cùng Iran tấn công Israel

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Israel, phối hợp với Iran và phong trào vũ trang Hezbollah tại Lebanon, làm gia tăng đáng kể mức độ căng thẳng trong khu vực.

Một tòa nhà chung cư ở thành phố Ramat Gan (Israel) bị tên lửa Iran đánh trúng. (Ảnh: AP)

Trong thông báo ngày 6/4, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, cho biết các lực lượng đồng minh đã phóng loạt tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và trọng yếu của Israel. Đây được xem là một trong những đợt phối hợp tấn công hiếm hoi giữa các lực lượng liên kết với Iran trên nhiều mặt trận.

Houthi - lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen – chính thức tham gia xung đột từ ngày 28/3 nhằm ủng hộ Iran. Trước đó, nhóm này đã nhiều lần tấn công Israel cũng như các tuyến hàng hải tại Biển Đỏ và Vịnh Aden, với lý do thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến tại Gaza.

Trong khi đó, Israel tiếp tục gia tăng các cuộc không kích tại Lebanon, khẳng định mục tiêu là lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Quân đội Israel cho biết đã tấn công các “mục tiêu khủng bố của Hezbollah” tại khu vực phía Nam thủ đô Beirut, đồng thời tiến hành nhiều đợt không kích tại miền Nam nước này.

Trước đó, quân đội Israel cũng tuyên bố đã đánh trúng hai trạm xăng do Hezbollah kiểm soát, cho rằng đây là nguồn tài chính quan trọng phục vụ hoạt động của lực lượng này. Các cuộc tấn công khác được ghi nhận tại nhiều khu vực ở miền Nam và miền Đông Lebanon, gây thương vong đáng kể.

Theo số liệu từ Bộ Y tế Lebanon, kể từ khi xung đột bùng phát, đã có 1.497 người thiệt mạng, trong đó có 57 nhân viên y tế. Ảnh: Reuters.

Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào xe ô tô tại khu vực gần thành phố Nabatieh. Ngoài ra, nhiều nhân viên y tế cũng nằm trong số các nạn nhân, làm dấy lên lo ngại về an toàn của lực lượng cứu trợ.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết cơ quan này đã xác nhận 92 vụ tấn công nhằm vào cơ sở y tế, phương tiện và nhân viên y tế.

Diễn biến mới nhất cho thấy nguy cơ lan rộng của xung đột khu vực, khi nhiều lực lượng vũ trang tham gia trực tiếp vào các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Jazeera