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Houthi tuyên bố tấn công sân bay, cơ sở dầu mỏ tại miền Nam Ả-rập Xê-út

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Căng thẳng tại Trung Đông lại bùng phát mạnh mẽ trên cả mặt đất lẫn trên biển, sau khi lực lượng Houthi tuyên bố mở các đợt tấn công mới nhắm vào Ả-rập Xê-út, cùng lúc một vụ cướp tàu chở dầu có vũ trang vừa xảy ra tại Vịnh Aden.

Houthi tuyên bố tấn công sân bay, cơ sở dầu mỏ tại miền Nam Ả-rập Xê-út

Căng thẳng tại Trung Đông lại bùng phát mạnh mẽ trên cả mặt đất lẫn trên biển, sau khi lực lượng Houthi tuyên bố mở các đợt tấn công mới nhắm vào Ả-rập Xê-út, cùng lúc một vụ cướp tàu chở dầu có vũ trang vừa xảy ra tại Vịnh Aden.

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Houthi tuyên bố tấn công sân bay, cơ sở dầu mỏ tại miền Nam Ả-rập Xê-út

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen, ông Yahya Saree. Ảnh: China daily.

Ngày 20/8, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen, ông Yahya Saree cho biết lực lượng này đã tiến hành 2 chiến dịch bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một mục tiêu tại sân bay Najran và một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại khu vực Najran, miền Nam Ả-rập Xê-út, gần biên giới Yemen.

Đại diện Houthi khẳng định cả hai chiến dịch đều “đạt được mục tiêu đề ra”, song không cung cấp thêm chi tiết về thiệt hại hay số ca thương vong.

Theo Houthi, các cuộc tấn công nhằm đáp trả hoạt động mà lực lượng này cáo buộc là các vụ máy bay không người lái Ả-rập Xê-út xâm nhập không phận tỉnh Saada ở miền Bắc Yemen. Đây là khu vực do Houthi kiểm soát và giáp biên giới Ả-rập Xê-út.

Hiện chính quyền Ả-rập Xê-út và Tập đoàn Aramco chưa đưa ra bình luận chính thức nào.

Tuyên bố mới nhất được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Houthi và Ả-rập Xê-út tiếp tục gia tăng. Ngày 20/7, Houthi tuyên bố cấm tàu thuyền Ả-rập Xê-út hoạt động trên biển, với lý do Riyadh đã phong tỏa các khu vực do lực lượng này kiểm soát.

Houthi tuyên bố tấn công sân bay, cơ sở dầu mỏ tại miền Nam Ả-rập Xê-út

Houthi thực hiện hai cuộc tấn công nhắm vào một sân bay và một cơ sở dầu mỏ ở vùng Najran phía nam của Ả Rập Xê Út. Ảnh: The Sun Malaysia.

Cùng ngày, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu mang tên Seamull, còn được gọi là SIBU 1, đã bị 6 đối tượng có vũ trang khống chế tại Vịnh Aden, cách thành phố Al Mukalla của Yemen khoảng 136 hải lý về phía Đông. Các đối tượng được cho là đã lên tàu và buộc tàu đổi hướng về phía Somalia. Theo công ty giám sát an ninh hàng hải Vanguard, tàu đã phát tín hiệu cấp cứu khi bị tiếp cận.

Diễn biến này đặt thêm áp lực lên các tuyến vận tải năng lượng quan trọng, trong bối cảnh khu vực Trung Đông vốn đã bất ổn bởi căng thẳng địa chính trị và các cuộc đối đầu quân sự kéo dài.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.

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Từ khóa:

#Houthi #Khu vực Trung Đông #lực lượng #Sân bay #Tàu chở dầu #Máy bay không người lái #Dầu mỏ #thiết bị bay không người lái

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