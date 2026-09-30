Mỹ thúc đẩy tăng cường năng lực tác chiến của Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang triển khai các biện pháp nhằm tăng đáng kể năng lực tác chiến của Hàn Quốc trong bối cảnh Seoul đẩy nhanh tiến trình chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON).

Theo báo cáo cập nhật tình hình triển khai Chiến lược Quốc phòng năm 2026 được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 29/9 (giờ địa phương), cơ quan này cho biết việc Hàn Quốc đẩy nhanh các nỗ lực chuyển giao OPCON là cơ hội để thúc đẩy “sự cải thiện mang tính thế hệ” đối với năng lực tác chiến của các lực lượng vũ trang Hàn Quốc, đưa năng lực này lên một tầm cao mới.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết đang tăng cường thế bố trí lực lượng của Mỹ tại Hàn Quốc trước những thay đổi của môi trường an ninh khu vực, trong đó có tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Báo cáo nêu rõ Mỹ đang củng cố lực lượng thông thường tại Hàn Quốc nhằm ứng phó với các mối đe dọa trong khu vực, đồng thời tiếp tục hiện đại hóa liên minh.

Về chi tiêu quốc phòng, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Hàn Quốc đã trở thành đồng minh ngoài NATO đầu tiên áp dụng chuẩn chi tiêu quốc phòng mới trên phạm vi toàn cầu, dành 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các năng lực quân sự cốt lõi.

Báo cáo cũng cho biết Hàn Quốc đã đồng ý đảm nhận trách nhiệm chủ yếu đối với hoạt động phòng thủ thông thường trước Triều Tiên. Báo cáo được trình lên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, tổng hợp tiến độ và những kết quả trong quá trình triển khai Chiến lược Quốc phòng năm 2026 của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trước đó, trong chiến lược quốc phòng công bố tháng 1/2026, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của Hàn Quốc trong hoạt động phòng thủ trước Triều Tiên. Khi đó, Washington đánh giá Hàn Quốc có năng lực quân sự mạnh dựa trên mức chi tiêu quốc phòng cao, nền công nghiệp quốc phòng phát triển và chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đồng thời cho rằng Seoul có khả năng đảm nhận trách nhiệm chủ yếu trong việc răn đe Triều Tiên với sự hỗ trợ hạn chế nhưng quan trọng từ Mỹ.

Bích Hồng