Cuba cáo buộc Mỹ làm trầm trọng thêm khủng hoảng

Mỹ tiếp tục tăng cường các biện pháp hạn chế tài chính và giao dịch với Cuba, trong khi các quan chức Havana cáo buộc sức ép từ Washington đang làm trầm trọng thêm khủng hoảng kinh tế và cản trở tiến trình cải cách của nước này.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 29/9 thông báo áp dụng thêm các hạn chế đối với các giao dịch tài chính liên quan đến Cuba, trong đó cấm các giao dịch với những tổ chức Cuba có liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật và tập đoàn Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).

Ngoài ra, các ngân hàng Mỹ không còn được phép mở và duy trì tài khoản cho các doanh nhân tư nhân độc lập của Cuba theo cơ chế được thiết lập từ năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Washington đồng thời yêu cầu công dân Mỹ xin phép đối với các chuyến đi liên quan đến chương trình trao đổi văn hóa, hội nghị và các cuộc họp chuyên môn vốn được cho phép trước đây.

Phản ứng trước các biện pháp mới, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho rằng sức ép của Mỹ đang khiến điều kiện sống trên đảo quốc này trở nên khó khăn hơn. Ông Rodriguez cáo buộc các biện pháp mới nhằm cản trở tiến trình cải cách kinh tế của Cuba, đồng thời tác động tới cả khu vực nhà nước và tư nhân. Theo ông, các biện pháp này hạn chế hoạt động giao lưu nhân dân, tiếp tục siết các hoạt động học thuật và nghiên cứu, đồng thời tăng hạn chế đối với các doanh nghiệp tư nhân Cuba trong giao dịch trực tiếp với các công ty và ngân hàng Mỹ.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga cho rằng lệnh cấm vận thương mại của Mỹ vẫn là một trong những trở ngại lớn đối với tiến trình cải cách kinh tế của Cuba. Theo quan chức này, một mặt, các doanh nghiệp quốc tế và những đối tác thương mại truyền thống của Cuba đang chịu sức ép nhằm hạn chế hoặc chấm dứt quan hệ kinh tế, thương mại với Havana; mặt khác, Washington lại tìm cách thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp Mỹ tại Cuba. Ông Pérez-Oliva Fraga nhấn mạnh Cuba không ngăn cản các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh với nước này, với điều kiện các hoạt động đó đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và tuân thủ luật pháp Cuba cũng như các quy định của thương mại quốc tế.

Bích Hồng