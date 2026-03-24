Ả Rập Xê Út chuyển hướng xuất khẩu dầu sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ

Cuộc khủng hoảng năng lượng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng khi chiến dịch quân sự Mỹ-Israel tại Iran đã làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, ảnh hưởng khoảng 1/5 sản lượng tiêu thụ. Trước tình hình này, Ả Rập Xê Út đã nhanh chóng triển khai các kế hoạch đối phó nhằm hạn chế tác động đến thị trường thế giới.

Ả Rập Xê Út chuyển hướng xuất khẩu dầu sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ. Ảnh: Reuters.

Riyadh đã chuyển hướng xuất khẩu dầu khổng lồ sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ, tránh phụ thuộc vào eo biển Hormuz, nơi nguồn cung có nguy cơ bị gián đoạn. Dầu thô và các sản phẩm hóa chất được vận chuyển qua đường ống dài 1.200 km nối liền các mỏ dầu với cảng Yanbu, một trung tâm công nghiệp và năng lượng chiến lược. Cảng này trở thành cửa ngõ xuất khẩu chủ lực sang thị trường toàn cầu, đặc biệt là châu Á, khi tình hình tại eo biển Hormuz ngày càng phức tạp.

Phát biểu tại một cuộc họp thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng từ trước để đảm bảo nguồn cung dầu không bị gián đoạn, việc chuyển hướng sang cảng Yanbu giúp chúng tôi tránh được những rủi ro từ eo biển Hormuz và duy trì năng lực xuất khẩu ổn định cho thị trường quốc tế.”

Riyadh tăng cường sản lượng khí đốt để bù đắp cho những đợt cắt giảm từ các khu vực bị gián đoạn. Ảnh: AFP.

Các nguồn tin cho biết số lượng tàu chở dầu neo ngoài khơi Yanbu tăng mạnh từng ngày. Ả Rập Xê Út cũng đang tăng cường sản lượng khí đốt để bù đắp cho những đợt cắt giảm từ các khu vực bị gián đoạn. Tuy nhiên, khả năng bốc xếp thực tế tại cảng thấp hơn công suất lý thuyết 5 triệu thùng mỗi ngày, và các tàu xuất khẩu phải đi quãng đường dài hơn để đến các thị trường châu Á, làm chi phí vận chuyển tăng lên.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco đang phải đối mặt với thách thức lớn về tốc độ và khả năng duy trì sản lượng qua hệ thống mới, đồng thời đảm bảo cung ứng ổn định cho thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Ả Rập Xê Út trong việc duy trì cân bằng nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời phản ánh những hệ lụy sâu rộng từ xung đột tại Trung Đông.

Thu Uyên

Nguồn: Wion