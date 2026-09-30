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Khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga tại APEC

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Trợ lý Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov nhận định, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng 11 tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể thúc đẩy cuộc gặp giữa lãnh đạo ba nước.

Khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga tại APEC

Trợ lý Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov nhận định, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng 11 tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể thúc đẩy cuộc gặp giữa lãnh đạo ba nước.

Khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga tại APEC

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Nga Vesti ngày 29/9, trợ lý Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Vladimir Putin dự kiến tham dự Hội nghị APEC theo kế hoạch. Ông Ushakov nói nếu Tổng thống Donald Trump cũng có mặt, “rất có thể Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có những bước đi để tổ chức một cuộc gặp ba bên”. Tuy nhiên, quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh chưa có thỏa thuận nào về một cuộc gặp như vậy và việc Tổng thống Trump tham dự Hội nghị APEC vẫn chưa được xác nhận chắc chắn. Theo ông Ushakov, nếu ba nhà lãnh đạo cùng có mặt, việc tiến hành cuộc gặp là điều tự nhiên.

Trước đó, ngày 1/9, ông Ushakov cũng từng đề cập khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên, cho rằng nếu các kế hoạch diễn ra đúng dự kiến, một cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga có thể trở thành hiện thực.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hàn Huy đánh giá một cuộc gặp giữa lãnh đạo ba nước sẽ “rất có lợi”. Theo hãng thông tấn RIA Novosti ngày 30/9, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia, ông Trương cho rằng cuộc gặp nếu được tổ chức sẽ có lợi cho việc thúc đẩy và hình thành một thế giới đa cực.

Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh Mỹ, Trung Quốc và Nga đều là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là những cường quốc có ảnh hưởng toàn cầu, đồng thời cho rằng tương lai thế giới có liên quan chặt chẽ đến ba nước. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa đưa ra lập trường chính thức về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên. Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 29/9, khi được hỏi về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hiện chưa có thông tin để cung cấp.

Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC năm 2026 dự kiến được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 11. Trước đó, Tổng thống Putin cho biết việc ông tham dự hội nghị sẽ phụ thuộc vào tình hình trong nước Nga. Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí ủng hộ việc tham dự các hội nghị APEC và G20 do mỗi nước đăng cai tổ chức.

Minh Phương

Từ khóa:

#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Hội nghị APEC #Tổng thống nga vladimir putin #Tổng thống mỹ donald trump

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