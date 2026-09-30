Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra cơ sở vật chất trường học, công tác bảo vệ an ninh biên giới tại Bát Mọt

Sáng 30/9, sau khi tiếp xúc cử tri xã Yên Nhân và Bát Mọt, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt; kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới tại Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã kiểm tra các hạng mục phục vụ dạy và học, ăn, ở, sinh hoạt của học sinh. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục ở địa bàn biên giới, tạo điều kiện để con em đồng bào các dân tộc được học tập, sinh hoạt trong môi trường giáo dục tập trung, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng biên.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu nhà ăn.

Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, các đơn vị liên quan phải đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý, vận hành để các công trình phát huy hiệu quả lâu dài.

Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang phải đi đôi với tổ chức khai thác khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa các hạng mục xuống cấp, không để công trình đầu tư lớn nhưng vận hành thiếu hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra công tác phục vụ cho các học sinh ngủ bán trú tại nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt và điều kiện ăn, ở của học sinh nội trú. Đây là những vấn đề trực tiếp liên quan đến sức khỏe, chất lượng học tập và sự phát triển toàn diện của các em. Nhà trường cần xây dựng quy trình quản lý chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, bảo quản, chế biến thực phẩm đến tổ chức bữa ăn; trồng cây khuôn viên trường học xanh, sạch, an toàn; nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên và học sinh trong bảo vệ môi trường.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường cần tổ chức phù hợp các hoạt động lao động, rèn luyện kỹ năng tự phục vụ cho học sinh, giúp các em hình thành ý thức trách nhiệm, tính tự lập và kỹ năng sống. Việc tổ chức lao động phải phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm an toàn, không làm ảnh hưởng đến thời gian học tập, nghỉ ngơi của học sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra khu chế biến thực phẩm các suất ăn cho học sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra khuôn viên nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng quà cho nhà trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình vận hành nhà trường; xác định đầu tư cho giáo dục vùng biên không chỉ là đầu tư cho cơ sở vật chất mà quan trọng hơn là đầu tư cho con người, tạo nền tảng để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt vì vậy cần được vận hành đúng mục tiêu, trở thành môi trường giáo dục toàn diện, nơi học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được rèn luyện nền nếp, kỹ năng, ý thức cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước. Qua đó góp phần tạo nguồn cán bộ, nhân lực tại chỗ, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng quà cho Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Trong điều kiện địa bàn biên giới rộng, địa hình phức tạp, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời phải thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân và dựa vào Nhân dân để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Công tác dân vận cần được triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; đồng thời hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bát Mọt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đồn Biên phòng Bát Mọt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới, vừa tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Qua đó xây dựng khu vực biên giới Bát Mọt ngày càng ổn định, vững mạnh, trở thành phên dậu vững chắc của Tổ quốc.

Minh Hiếu