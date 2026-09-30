Trung Quốc cảnh báo đáp trả nếu EU áp đặt các hạn chế thương mại

Ngày 29/9, Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp hạn chế đối với các doanh nghiệp hoặc hàng hóa của nước này. Tuyên bố được đưa ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán cấp cao dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh vào tuần tới.

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Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết, Trung Quốc và EU hiện đang tiến hành đối thoại thông qua cơ chế tham vấn về thương mại và đầu tư, nhằm tìm giải pháp cho những quan ngại của mỗi bên.

Theo người phát ngôn, nếu EU vừa đối thoại, tham vấn, vừa gia tăng sức ép lên Trung Quốc, “sẽ phá hoại nghiêm trọng lòng tin lẫn nhau, phá vỡ tiến trình tham vấn tổng thể và ảnh hưởng đến cục diện hợp tác kinh tế - thương mại rộng lớn giữa hai bên”.

Trung Quốc và EU đã tiến hành nhiều vòng đàm phán thương mại trong mùa Hè năm nay, trong bối cảnh phía châu Âu đặt mục tiêu giảm mức thâm hụt thương mại kỷ lục với Bắc Kinh trước thời điểm tháng 10.

Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic cảnh báo Bắc Kinh cần đưa ra những kết quả cụ thể, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp thắt chặt hơn. Dự kiến, ông Sefcovic sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh vào tuần tới.

Tuyên bố trên được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra khi phản hồi câu hỏi của truyền thông về các tin tức gần đây cho thấy một số quốc gia thành viên EU đang soạn thảo văn bản chung, kêu gọi Ủy ban châu Âu đẩy nhanh việc xây dựng một phiên bản châu Âu của công cụ “Mục 301” và áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Cảnh báo của Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Brussels và Bắc Kinh đã khởi động các cuộc đàm phán từ nhiều tháng nay nhằm thu hẹp mức thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc vẫn tiềm ẩn nhiều căng thẳng.

Bắc Kinh từng nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu EU tiếp tục siết chặt các rào cản thương mại hoặc áp dụng thêm các biện pháp hạn chế đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc.

Thanh Giang