Hàn Quốc thông qua dự luật phát triển tàu ngầm hạt nhân

Ngày 29/9, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua các dự luật đặc biệt nhằm đẩy nhanh việc phát triển, đưa vào sử dụng và vận hành tàu ngầm hạt nhân, coi đây là một dự án chiến lược quốc gia. Động thái này diễn ra sau thỏa thuận giữa Tổng thống Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp thượng đỉnh vừa qua nhằm đẩy nhanh chương trình tàu ngầm của Hàn Quốc.

Tại cuộc họp nội các do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua Dự luật mang tên "Đạo luật Đặc biệt về các Dự án Tàu ngầm chạy bằng Năng lượng Hạt nhân.

Dự luật này được soạn thảo để thực hiện một cách có hệ thống các dự án chính sách quốc gia liên quan đến tàu ngầm hạt nhân, nhằm mục đích thiết lập an ninh quốc gia dựa trên nền tảng quốc phòng độc lập, duy trì hòa bình quốc tế và đạt được tăng trưởng kinh tế quốc gia bền vững thông qua phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.

Dự luật quy định toàn diện các cơ chế đặc thù về tiếp nhận, vận hành và bảo đảm an toàn hạt nhân. Đây là dự án đầu tiên tại Hàn Quốc kết hợp giữa hệ thống vũ khí quân sự và năng lượng hạt nhân, đòi hỏi sự tích hợp đồng bộ quy định từ nhiều văn bản pháp luật hiện hành, như Luật Quản lý Mua sắm Quốc phòng và Luật An toàn Hạt nhân.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến trình dự luật lên Quốc hội để xem xét, hướng tới mục tiêu ban hành ngay trong năm nay.

Hiện nay, Hàn Quốc đang thúc đẩy dự án phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên “Jang Bogo-N”, với mục tiêu hạ thủy chiếc đầu tiên vào giữa thập niên 2030 và đưa vào vận hành chính thức vào cuối thập niên này. Theo kế hoạch, hạm đội tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Seoul sẽ bao gồm 3 tàu thuộc lớp 8.000 tấn.

Nếu hoàn thành đúng lộ trình, Hàn Quốc sẽ chính thức gia nhập “nhóm quốc gia tinh hoa” đang vận hành tàu ngầm hạt nhân bao gồm: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Ấn Độ. Đây được xem là cột mốc lịch sử, mở ra chương mới cho năng lực tác chiến hàng hải của quốc gia Đông Á này.

Thanh Giang