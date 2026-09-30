Khởi tố 2 đối tượng vụ thu hơn 9 triệu đồng khi thuê xe cứu thương

Liên quan đến vụ việc xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với mức chi phí lên đến hơn 9 triệu đồng, ngày 29/9 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Lê Trọng Hải Anh (sinh năm 1996, trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) và Võ Đại Trường Lâm (sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát điều tra xác định: Ngày 14/8/2026, Võ Đại Trường Lâm (là lái xe dán mác xe cứu thương) cùng Lê Trọng Hải Anh nhận vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà tại phường Sầm Sơn. Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển, thuê máy thở và một số thiết bị hỗ trợ.

Đối tượng Lâm (chủ xe cứu thương) có vai trò đồng phạm, cùng Lê Trọng Hải Anh thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong khi đó, Hải Anh mặc dù mới chỉ là sinh viên trường Cao đẳng Y Thanh Hóa nhưng đã giả danh nhân viên y tế, tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với mức giá 600.000 đồng/chai. Tin tưởng các đối tượng, gia đình đã mua 7 lọ thuốc (thực tế là thuốc Adrenalin) được pha với dung dịch NatriClorit với giá thành lên đến 4,2 triệu đồng (cao hơn gấp khoảng 20 lần so với giá trị thực tế).

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, các đối tượng đã chia nhau và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối tượng Lê Trọng Hải Anh khai nhận hành vi phạm tội trước cơ quan điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 2 bị can trên về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Việc khởi tố 2 bị can thể hiện tinh thần kiên quyết xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm từ những kiến nghị của người dân, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và ngăn chặn việc lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, tâm lý lo lắng của người bệnh để trục lợi.

Tuyết Hạnh